Происшествия
Полиция разогнала акцию у здания МосгоризбиркомаЭхо Москвы вчера в 17:01
Задержаны независимые кандидаты в МГД Любовь Соболь, Юлия Галямина, Илья Яшин, Иван Жданов. По словам Жданова, силовики действовал жестко и немотивированно. Как передает телеканал "Дождь", задержанных кандидатов доставили в ОВД Лужники.
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У Мосгоризбиркома начались столкновения участников акции с полицией. Есть задержанные
Новая газетавчера в 13:34
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