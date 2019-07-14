Происшествия

Полиция разогнала акцию у здания МосгоризбиркомаЭхо Москвы вчера в 17:01

Задержаны независимые кандидаты в МГД Любовь Соболь, Юлия Галямина, Илья Яшин, Иван Жданов. По словам Жданова, силовики действовал жестко и немотивированно. Как передает телеканал "Дождь", задержанных кандидатов доставили в ОВД Лужники.
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Акция за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму. Спецэфир Дождя

Дождьвчера в 15:56

Полиция задержала Яшина на акции у Мосгоризбиркома

РИА Новостивчера в 13:38

У Мосгоризбиркома начались столкновения участников акции с полицией. Есть задержанные

Новая газетавчера в 13:34

Илья Яшин и Любовь Соболь задержаны у здания Мосгоризбиркома

Интерфаксвчера в 13:26

Марш несобравших

Коммерсантъвчера в 13:31

Полиция задержала Яшина и Соболь на акции у Мосгоризбиркома

Ведомостивчера в 13:03

39 человек задержаны в Москве в ходе разгона акции у здания Мосгоризбиркома

Эхо Москвы02:00
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Экономика

На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные

Жители России могут получить возможность снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.
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Грузия приостановила выдачу России хакера, подозреваемого в причастности к убийству следователя Шишкиной

Грузинские власти приостановили экстрадицию в Россию 28-летнего хакера Ярослава Сумбаева, которого обвиняют в мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщает «Коммерсантъ».
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Авто

В России взлетели цены на машины

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Обновлено вчера в 13:31
Транспорт

Ремонт моста поставит автомобилистов в пробку у «Калины»

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, дорожники закроют одну половину моста на ремонт в ночь на 15 июля.
Обновлено 12 июля в 08:42
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Обновлено в 04:04
Политика

Представитель Зеленского высказался, как окончить войну в Донбассе

Разумков прекрасно знает, что прямые переговоры Киева и Донбасса прописаны в Минских соглашениях, которые, как мы помним, Зеленский публично пообещал выполнить.
Обновлено в 01:32
Происшествия

Следствие попросило арестовать владельца «Нового потока» Мазурова

Следствие попросило суд поместить под стражу председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова.
Обновлено в 03:38
Наука

На Большом адронном коллайдере открыли новую частицу

Обновлено в 03:24
Транспорт

Орешкин рассказал о поездке в Тольятти за рулем Lada Xray

На прошлой неделе Орешкин сообщил, что планирует поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти.
Обновлено в 02:38
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В результате погибли пятеро и пострадали не менее десяти человек, сообщает РИА «Новости».
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Политика

Мосгоризбирком назвал шантажом и давлением акцию протеста независимых кандидатов в Мосгордуму

Мосгоризбирком назвал шантажом и давлением акцию протеста независимых кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено в 03:29
Общество

«Фобос»: Четверг в Москве станет самым теплым днем на этой неделе

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Обновлено в 03:50
Футбол

«Краснодар» интересуется форвардом «Лос-Анджелеса» Росси

Как пишет Чемпионат, переговоры о покупке 21-летнего форварда Диего Росси ведет «Краснодара». Футболист является воспитанником «Пеньяроля».
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Наука

Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток

Обновлено вчера в 23:05
Недвижимость

Минстрой внес поправки к закону о жилищно-строительных кооперативах

Минстрой опубликовал поправки к закону «О потребительском кредите (займе)», которые облегчат участникам жилищно-строительных кооперативах (ЖСК) получение ипотечных кредитов под залог паев.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие

В Турцию прибыл восьмой самолет с компонентами С-400

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Происшествия

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Якутии

В микроавтобус с людьми в Якутии врезался грузовик, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в республиканском управлении ГИБДД.
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Обновлено в 03:16
Политика

Названы возможные сроки снятия украинской блокады с Крыма и Донбасса

15 июля депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что блокада Крыма и Донбасса обернулась плачевными последствиями для Украины.
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Происшествия

Пять жителей подмосковного Жуковского погибли при пожаре

В подмосковном городе Жуковском в результате пожара, вспыхнувшего в частном жилом доме, погибли пять человек — две женщины и трое детей.
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Нетребко спела в мини-юбке и на высоких каблуках на праздничном столе

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Происшествия

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Суд в Биробиджане приговорил бывшего губернатора Еврейской автономной области Александра Винникова к лишению свободы сроком на четыре года условно с трехлетним запретом занимать определенные должности.
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Происшествия

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Уполномоченная при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала о множестве звонков с предложениями взять в семью девочку из Ингушетии, которая была госпитализирована после избиения.
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 5 копеек — до 63,02 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 71,13 рубля.
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Самолет вернулся в Пулково из-за треснувшего стекла в кабине пилотов

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Происшествия

Спасавший свой дом в Иркутской области от паводка мэр ушел в отставку

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Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
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Илья Яшин
Российский политик
Российский политик и представитель местного самоуправления. Председатель Совета депутатов муниципального округа Красносельский города Москвы, глава МО Красносельский с 7 октября 2017 года.
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