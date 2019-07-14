Происшествия
Полиция разогнала участников акции протеста у МосгоризбиркомаВедомости 11:17
Задержания начались, когда протестующие стали устанавливать палатки, чтобы остаться у здания Мосгоризбиркома на ночь. Акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму началась в центре Москвы около двух часов дня.
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