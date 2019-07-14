Задержания начались, когда протестующие стали устанавливать палатки, чтобы остаться у здания Мосгоризбиркома на ночь. Акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму началась в центре Москвы около двух часов дня.

Происшествия «Новый поток» заявил о задержании основателя компании Дмитрия Мазурова Незадолго до задержания, 11 июля, Мазуров добровольно приехал в Следственный департамент МВД, где дал пояснения и представил документы по интересующим следствие вопросам, заявили в компании.

Происшествия Кортеж Зеленского попал в ДТП с детскими автобусами Автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского столкнулись с колонной автобусов с детьми, возвращавшимися с курортов, 14 июля в Запорожской области.

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.

Происшествия В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.

Происшествия Болельщиков «Зенита» в перерыве между таймами скрутил ОМОН На первом домашнем матче «Зенита» с «Тамбовом» на «Газпром Арене» в воскресенье, 14 июля, произошла стычка болельщиков с ОМОНом.

Футбол Президент «Барселоны» ответил на претензии «Атлетико» Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу ответил на претензии "Атлетико" по поводу французского нападающего Антуана Гризманна, передает Marca.

Авто Названы четыре грузовика ГАЗ с лучшей проходимостью Стоит такое авто 3 180 000 рублей. Еще один грузовик "Егерь", производимый на базе ГАЗ-33081, собирают на автозаводе "ТрансМаш".

Общество Синоптики обещают возвращение летней погоды в Центральную Россию Летняя погода вернётся в центральную часть европейской России с начала предстоящей недели.

Политика Спрос на украинское гражданство резко упал За последние пять лет почти вдвое сократилось количество лиц, получивших украинское гражданство, сообщили в государственной миграционной службе Украины (ГМСУ).

Общество Boeing 737 MAX могут возобновить полеты после 2020 года Самолеты Boeing 737 MAX могут возобновить перевоз пассажиров не раньше 2020 года.

Происшествия Мигрант домогался шестилетней девочки в Тосненском районе Женщина сообщила, что два с половиной года назад ее шестилетнюю дочь домогался 18-летний рабочий торфяного предприятия, гражданин Таджикистана, который находился в гостях у семьи.

Общество Около тысячи человек участвуют в несогласованной акции в центре Москвы «В несогласованном властями города Москвы публичном мероприятии в центре столицы принимают участие около 1000 человек», — говорится в сообщении управления МВД по Москве.

Политика Рональд Пофалла: «Северный поток — 2» Брюсселю не остановить В интервью Deutschlandfunk экс-глава ведомства канцлера ФРГ Рональд Пофалла отметил, что в ближайшем будущем Германия не сможет обойтись без «Северного потока — 2», поскольку страна полностью планирует отказаться от использования угля в качестве топлива.

Шоу-бизнес Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.

Экономика Эксперты увидели сохранившуюся веру россиян в валюту и депозиты Лишь 24% россиян считают нужным вкладывать деньги в акции. Для сравнения: в США этот показатель составляет 45%.

Наука Учёные объяснили, почему мы не заканчиваем блокноты и дневники Касаясь вопроса причин, ученые, публицисты и художники, опрошенные в рамках статьи, сходятся во мнении, что чистая бумага новой тетради для пишущего символизируют возможности, тогда как уже заполненные — неудачи при их реализации.

Политика Евросоюз попросил Россию сохранить ДРСМД Представители Европейского союза в воскресенье, 14 июля, разместили заявление, в котором попросили Российскую Федерацию обеспечить продолжение действия Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности.

Политика Во Львовской области внезапно скончался ветеран «АТО» из «Правого сектора»* В Стрые Львовской области внезапно скончался участник карательной операции Киева в Донбассе, нацист, член запрещенного в России Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»* Федоришин с позывным «Швед».

Армия и оружие Греция сдала Израилю секреты российского комплекса С-300 Израильские силовики провели боевые испытания С-300 с использованием предоставленный Грецией возможнсотей против своих же самолетов, сообщает "Царьград".

Происшествия Организатор несогласованной акции в Москве Соболь сбежала из ОВД Юристка Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, задержанная на несогласованной акции в центре Москвы, сбежала из ОВД Хамовники.

Экономика Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.