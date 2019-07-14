Происшествия
Полиция задержала Яшина на акции у МосгоризбиркомаРИА Новости 13:38
Сотрудники полиции и Росгвардии задержали несколько человек, в том числе оппозиционера и кандидата в депутаты Мосгордумы Илью Яшина, на незаконной акции в субботу возле здания Мосгоризбиркома в центре столицы после неоднократных предупреждений о несогласованности мероприятия, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
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Общество
Часть счетов «Востокцемента» разблокировали для выплаты зарплат
Часть счетов группы компаний "Востокцемент", арестованных в рамках иска к осужденному за коррупцию экс-мэру Владивостока Игорю Пушкареву, разблокировали для выплаты зарплаты работникам "Спасскцемента", входящего в группу, сообщает Федерация профсоюзов Приморья.
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Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона
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Общество
В Москве в понедельник ожидается до +22°С
В Москве в понедельник, 15 июля, ожидается +22°C.
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Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей о «непростой неделе»
Гостей и жителей Москвы ожидает «непростая неделя» в связи с закрытием станций Сокольнической линии метро.
Обновлено в 13:31
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В Бурятии эвакуировали детский лагерь из-за лесного пожара
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В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
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Экономика
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Общество
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Жители России смогут снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.
Обновлено в 21:54
Экономика
Компания из Бахрейна инвестирует в Крым 500 миллионов евро, пишут СМИ
Бахрейнская инвестиционная компания планирует инвестировать в инфраструктурные проекты в Крыму 500 миллионов евро, пишут "Известия" со ссылкой на представителя бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефана Довина.
Обновлено в 21:46
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Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток
Ранее учёные назвали несолёный томатный сок полезным для сердца напитком.
Обновлено в 23:05
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Названы сроки возобновления сотрудничества США с Huawei
Напомним, что совсем недавно Росс заявил, что лицензии на сотрудничество с Huawei будут выдаваться абсолютно во всех случаях, где нет угрозы национальной безопасности, в течение ближайших двух недель.
Обновлено в 23:09
Общество
Еще один выходной может появиться у россиян
Дополнительный оплачиваемый выходной один раз в год предлагают предоставить россиянам для прохождения диспансеризации, пишет «Российская газета» со ссылкой на источники и инициативу Минтруда.
Обновлено в 21:50
Происшествия
В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек
В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
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Глава NASA объяснил причины отсутствия американцев на Марсе и Луне
Брайденстайн рассказал, что в 1990-х и 2000-х годах NASA уже предпринимало попытки вернуться на Луну и высадиться на Марсе, однако эти программы были слишком долгими и дорогими.
Обновлено в 20:45
Здоровье
Барнаульский врач учит, как улучшить сон и избежать серьезных заболеваний
Основные причины «Бессонницу вызывает стресс, — комментирует Юлия Сидоренко, врач-сомнолог барнаульской городской больницы № 5. — Также на сон влияют тревожное или депрессивное состояние, злоупотребление алкоголем, нарушение циркадных ритмов вследствие сменного графика работы, соматические и неврологические заболевания, постоянное переутомление, и это далеко не все».
Обновлено в 20:50
Футбол
«Ахмат» победил «Краснодар» в матче РПЛ
Грозненский "Ахмат" обыграл "Краснодар" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:35
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1»
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Здоровье
В удаленных поселениях Тулунского района впервые провели вакцинацию
"Комплексная бригада военных медиков впервые провела комплексный прием узкими врачами-специалистами и вакцинацию в населенных пунктах Владимировка и Турхун Тулунского района", - говорится в сообщении.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Apple Watch спасли мужчину от утопления
Мужчина из Чикаго рассказал, как «умные» часы Apple Watch спасли его от утопления.
Обновлено в 13:20
Происшествия
В США 18 собак съели своего хозяина
В США мужчину съели 18 собак, которые жили у него на участке. Об этом сообщает газета The Washington Post.
Обновлено в 22:12
Общество
В понедельник на Землю обрушится сильная магнитная буря
В понедельник, 15 июля, на Землю может обрушиться мощная магнитная буря.
Обновлено в 11:58
Здоровье
В Самарской области 14 человек отравились условно съедобными грибами
За 6 месяцев 2019 года случаев заболевания ботулизмом от употребления грибов домашнего приготовление в Самарской области не зарегистрировано.
Обновлено в 05:53
Общество
В Свердловской области ожидается град и шквалистый ветер
Как сообщили Накануне.RU в ФКУ "Уралуправтодор", в регионе прогнозируются сильные дожди, ливни, грозы, крупный град, местами шквалистый ветер от 25 м/с и более.
Обновлено в 22:09
Футбол
ЦСКА проиграл «Крыльям Советов» в первом туре РПЛ
Обновлено в 11:26