Происшествия

Полиция разогнала погромщиков на акции «желтых жилетов» в ПарижеРБК 04 февраля в 07:01

Погромщиков разогнала полиция и машины с водометами. В результате полиция задержала 15 человек. По данным Министерства внутренних дел Франции, в акции протеста в Париже участвовало порядка 2700 человек.
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