Политика

Полиция применила силу против протестующих в ГрузииLenta.ru 16:18

Грузинская полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули против митингующих в Тбилиси. Об этом сообщает телеканал Rustavi. Отмечается, что после начала стрельбы граждане начали покидать территорию, где происходят протесты.
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Протестующие в Тбилиси возводят баррикады у здания филармонии

Интерфакс21:18

Полиция разогнала митинг в Тбилиси. Более 50 пострадавших, десятки задержанных

ТАСС22:02

В Тбилиси разогнали протест перед зданием парламента

РИА Новости19:00

Протестующие в Тбилиси возводят баррикады у филармонии

Коммерсантъ21:44

Десятки человек пострадали в ходе столкновений у здания парламента Грузии

RT на русском19:23

Полиция Грузии применила водометы против демонстрантов в Тбилиси

РБК18:10

В Грузии в ходе протестов пострадали почти 70 человек

Газета.Ru18:37
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Политика

Во Владивостоке открыли мемориальную доску в честь визита Ким Чен Ына

Памятную табличку в честь визита в Приморье лидера КНДР Ким Чен Ына установили во Владивостоке напротив другой мемориальной доски в честь предыдущего северокорейского лидера Ким Чен Ира, сообщает приморское региональное отделение "Единой России".
Обновлено в 21:12
Политика

Путин ответил на критику «Единой России»

Президент России Владимир Путин в рамках "прямой линии" ответил на вопрос с критикой в адрес партии "Единая Россия".
Обновлено в 15:26
Общество

Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье

Во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным был показан сюжет с выпуском косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:22
Политика

Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Москву в дестабилизации страны. Соответствующее заявление она сделала в Facebook.
Обновлено в 18:23
Происшествия

СМИ сообщили о госпитализации медиамагната Руперта Мердока

В январе прошлого года стало известно о госпитализации Мердока после того, как он получил травму во время плавания на яхте сына.
Обновлено в 19:36
Общество

В Эквадоре освободили шведского фигуранта дела WikiLeaks

Суд в Эквадоре вынес решение об освобождении из предварительного заключения шведского гражданина Ола Бини, которого подозревают в связях с WikiLeaks, сообщает эквадорская газета Comercio.
Обновлено в 22:04
Футбол

Сборная Уругвая не смогла обыграть Японию на Кубке Америки

Обновлено в 21:00
Шоу-бизнес

Умирающая от рака Александра Яковлева отыграла последний спектакль

Звезда фильмов «Экипаж», «Чародеи» и «Человек с бульвара Капуцинов» Александра Яковлева отыграла свой последний спектакль.
Обновлено в 02:04
Шоу-бизнес

Умерла теща продюсера Бари Алибасова

Сын российского продюсера Бари Алибасова сообщил, что два дня назад, во вторник, 18 июня, скончалась теща основателя группы "На-на".
Обновлено в 14:31
Происшествия

В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ

19 июня оперативника задержала Служба собственной безопасности ФСБ России при передаче 10 миллионов рублей, пишет «Фонтанка».
Обновлено в 16:30
Политика

Депутат Рады допустил, что Крым был «продан»

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» допустил, что Крым был «продан».
Обновлено в 21:54
Общество

Пожаловавшаяся на детские пособия Путину оказалась чиновницей

Обновлено в 10:44
Общество

Правительство планирует запретить травмировать животных в цирках

Дрессировщикам планируют запретить во время тренировок использовать вспомогательные средства, которые могут вызвать травмы, боль или страдания животного, а также заставлять их превышать естественные способности или силу, при этом максимальная продолжительность дрессировки животного в сутки не должна превышать пяти часов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено в 20:44
Политика

Владимир Путин не поверил самарцу Владимиру Ненашеву

Сегодня во время прямой линии, на которой любой житель страны мог задать президенту РФ Владимиру Путину любой интересующий вопрос, в эфир прорвался житель Самарской области Владимир Ненашев.
Обновлено в 09:53
Гаджеты

Процессор Ryzen 5 3600 сравнялся с Core i7-9700K в тесте Cinebench R15

В Cinebench R15 процессор набирает 1443 балла, что делает его равным Core i7-9700K, который почти вдвое дороже.
Обновлено в 04:15
Наука

Болезни зубов и десен связаны с повышенным риском рака печени

Болезни зубов и десен могут повышать риск развития не только рака печени, но и раковых заболеваний поджелудочной железы, а также всего желудочно-кишечного тракта и желчного пузыря.
Обновлено вчера в 06:11
Космос

SpaceX провела огневые испытания 27 двигателей ракеты Falcon Heavy

На площадке 39A Космического центра Кеннеди в США прошли испытания двигателей сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy.
Обновлено в 13:15
Экономика

Путин попросил россиян не сердиться на него из-за маленьких зарплат

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, проходящей сегодня, 20 июня, попросил «не сердиться» жителей России, зарплаты которых в разы меньше, чем те, о которых говорит официальная статистика, сообщает РБК.
Обновлено в 07:25
Транспорт

Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей

В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.
Обновлено в 03:50
Кино

Россиянин Жерар Депардье может сыграть роль Льва Толстого

Российский режиссер Станислав Лебедев намерен пригласить французского актера Жерара Депардье на роль писателя Льва Толстого в фильме «Воронье гнездо».
Обновлено в 14:49
Игры

Dota Underlords доступна на Android и iOS

Мобильная версия Dota Underlords появилась в магазине приложений для Android и iOS.
Обновлено в 17:05
Шоу-бизнес

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой станцевали «Калинку»

Телеведущий опубликовал новое видео с Лизой и Гарри Известный телеведущий, актер и юморист Максим Галкин часто делится с подписчиками успехами своих детей, 5-летних Лизы и Гарри.
Обновлено в 07:56
Футбол

Федор Кудряшов покинул турецкий «Истанбул Башакшехир»

Защитник сборной России Федор Кудряшов покинул турецкий футбольный клуб "Истанбул Башакшехир", в который он перешел минувшей зимой на правах свободного агента, подписав контракт на полгода.
Обновлено в 14:25
Шоу-бизнес

Любовница экс-супруга Ирины Пеговой требует от него пять миллионов

Обновлено в 12:00
Экономика

«Трезвая Россия» подсчитала экономические потери страны от наркомании

Экономические потери России от наркомании сегодня составляют порядка 4,1 триллиона рублей в год, это порядка 3,96% от ВВП страны, полагают эксперты федерального проекта "Трезвая Россия", которые произвели расчеты в рамках подготовки ежегодного аналитического доклада "Антинаркотический рейтинг регионов-2019".
Обновлено в 21:19
Шоу-бизнес

Седокова выложила в Сеть видео поездки в бикини на квадроцикле

Певица Анна Седокова опубликовала в социальных сетях видео поездки в кепке и бикини на квадроцикле.
Обновлено в 13:53
Спорт

Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов

Обновлено в 13:42
Космос

Ракета Ariane-5 с двумя спутниками стартовала с космодрома Куру

Ракета-носитель Ariane 5 с двумя спутниками связи T-16 и EUTELSAT 7C успешно стартовала с космодрома Куру, расположенного во Французской Гвиане.
Обновлено в 18:46
Армия и оружие

Иранские военные сбили американский беспилотник

Обновлено в 03:00
Общество

Плату за отопление изменят в зависимости от этажности

С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 05:19
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