Полиция применила силу против протестующих в ГрузииLenta.ru 16:18

Грузинская полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули против митингующих в Тбилиси. Об этом сообщает телеканал Rustavi. Отмечается, что после начала стрельбы граждане начали покидать территорию, где происходят протесты.

Полиция применила силу против протестующих в Грузии

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