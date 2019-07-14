Происшествия

Полиция разогнала акцию у здания МосгоризбиркомаЭхо Москвы вчера в 17:01

Задержаны независимые кандидаты в МГД Любовь Соболь, Юлия Галямина, Илья Яшин, Иван Жданов. По словам Жданова, силовики действовал жестко и немотивированно. Как передает телеканал "Дождь", задержанных кандидатов доставили в ОВД Лужники.
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«Звук глухой, как и правительство Москвы»: как прошла акция за честные выборы в Мосгордуму

Афиша Daily07:36

«ОВД-Инфо»: во время акции задержали 39 человек, четверых увезли в больницу

Медиазона03:17

У Мосгоризбиркома начались столкновения участников акции с полицией. Есть задержанные

Новая газетавчера в 13:34

39 человек задержаны в Москве в ходе разгона акции у здания Мосгоризбиркома

Эхо Москвы02:00

Илья Яшин и Любовь Соболь задержаны у здания Мосгоризбиркома

Интерфаксвчера в 13:26

Полиция задержала Яшина и Соболь на акции у Мосгоризбиркома

Ведомостивчера в 13:03

Акция за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму. Спецэфир Дождя

Дождьвчера в 15:56
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 10:19, Вашингтон
Происшествия

Уголовное дело против Мазурова было возбуждено по заявлению Сбербанка

Дело против председателя совета директоров New Stream («Новый поток»), бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова связано с обращением Сбербанка, следует из сообщения кредитной организации.
Обновлено в 07:38
Происшествия

Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова еще раз навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии, привезла ей сладости, сообщается на сайте омбудсмена.
Обновлено в 03:44
Экономика

Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года

Правительство продлило заморозку накопительной части пенсии до 2022 года включительно, следует из материалов Министерства труда и социальной защиты об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020-2022 годы (есть в распоряжении РБК).
Обновлено в 10:11
Здоровье

Эксперты ВОЗ предупредили об избыточном содержании сахара в детском питании в странах ЕС

Как отмечают исследователи, в каждом из магазинов этих городов значительная часть продуктов детского питания позиционировалась в качестве питания для детей в возрасте до шести месяцев и старше.
Обновлено в 10:03
Шоу-бизнес

Юлия Барановская опровергла слухи о своей тайной свадьбе

Сегодня Барановская опровергла все слухи в своем микроблоге в Instagram.
Обновлено в 05:49
Кино

Вышел финальный трейлер фанатского фильма по «Ведьмаку»

Обновлено в 06:06
Политика

Группа граждан Грузии напала на азербайджанских пограничников

Группа граждан Грузии нарушила границу с Азербайджаном и совершила нападение на пограничный наряд.
Обновлено в 08:49
Футбол

В «Ахмате» рассказали о том, когда Глушаков вернется в общую группу

Обновлено в 09:29
Политика

Москалькова назвала число украинцев и россиян в списках на обмен

Обновлено в 08:39
Происшествия

Полиция не оштрафует Загитову за вождение без прав

Правоохранители Удмуртии прекратили расследование административного дела в отношении 17-летней олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой за управление автомобилем без прав из-за истечения срока давности нарушения, сообщили РИА Новости в МВД по республике.
Обновлено в 08:02
Гаджеты

LG готовит четыре новых смартфона и ряд аксессуаров

В заявке в KIPRIS компания LG указала не только четыре смартфона, но также «умные» часы, планшетный ПК, чехлы для смартфонов и Bluetooth-гарнитуру.
Обновлено в 06:10
Политика

В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 и 18 июля проведут переговоры и примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 09:49
Происшествия

СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Происшествия

Ветеран группы сообщил об увольнении командира «Альфы»

Вице-президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Алексей Филатов назвал "чистой чушью" сообщения о том, что отставка бывшего командира управления "А" Центра специального назначения ФСБ Валерия Канакина связана с делом сотрудников службы, арестованных за разбой.
Обновлено в 09:48
Политика

Зеленский подписал указ о праздновании Дня независимости без парада

Украина отметит День независимости возложением цветов, торжественными мероприятиями и без военного парада, говорится в тексте указа президента Владимира Зеленского по случаю празднования 28-й годовщины независимости.
Обновлено в 07:20
Политика

Заседание по делу Вышинского перенесли на 19 июля

Подольский районный суд Киева перенес заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Обновлено в 09:24
Армия и оружие

Турчинов заявил о способности Украины «снести» Крымский мост за минуты

Обновлено в 09:13
Транспорт

Министр Орешкин рассказал о поездке на Lada Xray до Тольятти

Министр экономического развития России Максим Орешкин добрался на Lada Xray до Тольятти и подвел первые итоги длительного тест-драйва автомобиля и российских дорог.
Обновлено в 04:53
Происшествия

В столичном медцентре женщина умерла после массажа лица

В медицинском центре на Кастанаевской улице, что в Западном административном округе Москвы, найдена мертвая 30-летняя женщина.
Обновлено в 05:35
Гаджеты

Xiaomi стала лидером по онлайн-продажам на российском рынке смартфонов

Показатели первого полугодия 2019 года говорят о том, что бренд набирает 22% от всех проданных телефонов на российском рынке.
Обновлено в 10:11
Политика

Вакарчук резко обогнал Порошенко в парламентской гонке

Партия сторонников вокалиста группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука обогнала по популярности политическую силу бывшего президента Петра Порошенко «Европейская Солидарность».
Обновлено в 09:05
Происшествия

Суд арестовал сотрудника ЦНИИмаш по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова.
Обновлено в 06:17
Общество

Росконтроль забраковал пять из шести популярных марок куриных бёдер

Обновлено в 06:04
Происшествия

Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина

Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.
Обновлено в 07:41
Спорт

Минибаев и Бондарь завоевали серебро в прыжках в воду с вышки на ЧМ

Российские спортсмены по синхронным прыжкам в воду Виктор Минибаев и Александр Бондарь завоевали серебряные медали на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 09:47
Общество

Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году

Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году, сообщается на страницах кабинета министров в социальных сетях.
Обновлено 13 июля в 08:07
Транспорт

В Санкт-Петербурге продлят Шуваловский проспект

Одна из главных транспортных магистралей Северной столицы - Шуваловский проспект - в обозримом будущем станет длиннее почти на три километра.
Обновлено в 08:59
Футбол

Александр Медведев: «Зенит» сделал первый шаг к защите титула

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал победу петербургского клуба в матче первого тура РПЛ.
Обновлено в 07:31
Происшествия

Адвокат Хачатурян заявил о фальсификации показаний

Адвокат одной из сестер Хачатурян заявил о том, что показания сестер по делу об убийстве их отца могли быть сфальсифицированы в ходе допроса.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»

Для премьерного показа фильма «Король Лев» от компании Disney актриса Меган Маркл выбрала черное платье длины миди от дизайнера Jason Wu, туфли от бренда Aquazzura и сумочку Gucci.
Обновлено в 01:25
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Илья Яшин
Российский политик
Российский политик и представитель местного самоуправления. Председатель Совета депутатов муниципального округа Красносельский города Москвы, глава МО Красносельский с 7 октября 2017 года.
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