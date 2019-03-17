Происшествия

Полиция рассказала о ходе расследования теракта в Новой ЗеландииRT на русском 21:09

В полиции Новой Зеландии полагают, что два человека, задержанные ранее в связи с терактом в городе Крайстчерч, не причастны к нападению на мечети. Об этом говорится в соответствующем сообщении в официальном Twitter ведомства.
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Полиция рассказала о ходе расследования теракта в Новой Зеландии

RT на русском21:09

Полиция Новой Зеландии подтвердила арест второго подозреваемого по делу о терактах в мечетях Крайстчерча

Эхо Москвы20:06

Полиция раскрыла детали расследования теракта в Новой Зеландии

РИА Новости19:10

Трое из четверых задержанный в Крайстчерче непричастны к теракту

Вести.Ru19:51

Полиция Новой Зеландии сообщила об аресте второго подозреваемого по делу о терактах

ТАСС19:42

Второй подозреваемый в совершении терактов арестован в Новой Зеландии

Телеканал 360°20:24

Власти не нашли связи двух задержанных после стрельбы в мечетях с атаками

РБК20:05
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 21:35, Ашберн
Шоу-бизнес

Отец Началовой назвал причину смерти певицы

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Политика

Десятки демонстрантов захватили здание гостелевидения в Сербии

Несколько десятков протестующих ворвались в здание сербского телевидения РТС в субботу в ходе массовой антиправительственной акции.
Обновлено в 19:16
Политика

Украинская журналистка рассказала о визите в Крым

Журналист украинского издания «Страна.ua» Олеся Медведева поделилась впечатлениями от визита в Крым.
Обновлено в 17:36
Космос

Открыта трасса для запуска кораблей к МКС с космодрома «Восточный»

Обновлено в 20:06
Политика

Чапутова и Шефчович проходят во второй тур выборов президента Словакии

Адвокат и общественный активист Зузана Чапутова с 40,3% голосов и замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович с 18,7% проходят во второй тур выборов президента Словакии, сообщило в ночь на воскресенье статистическое управление республики после подсчета данных с 99% участков.
Обновлено в 20:21
Происшествия

Эксперты извлекли данные самописца разбившегося в Эфиопии Boeing

Эксперты французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA), расследующие обстоятельства крушения пассажирского Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии, извлекли данные из речевого самописца самолета.
Обновлено в 18:53
Культура

Пенкин рассказал о проблемах со здоровьем Началовой

Композитор и певец Сергей Пенкин рассказал, как старалась выглядеть шикарной Юлия Началова, когда уже начались проблемы со здоровьем.
Обновлено в 19:45
Происшествия

Десятки человек погибли из-за наводнения в Индонезии

Ливневые паводки в самой восточной провинции Индонезии Папуа стали причиной гибели как минимум 42 человек, состояние еще 21 человека оценивается как тяжелое.
Обновлено в 21:10
Политика

Опрос NewsOne показал отношение украинцев к русским

Результаты исследования показали в эфире одной из программ телеканала. Под конец эфира в опросе приняли участие 21552 человека.
Обновлено в 19:38
Происшествия

В Швеции у самолета загорелся двигатель

Один из двигателей загорелся у четырехмоторного самолета Avro RJ, следовавшего в субботу из Стокгольма в Мальмё, город на юге Швеции, сообщает издание Sydsvenskan.
Обновлено в 17:11
Происшествия

Дочь Майкла Джексона пыталась покончить с собой

Обновлено в 17:30
Общество

Российское посольство назвало шествие легионеров СС в Риге «позором»

Российское посольство в Латвии раскритиковало шествие легионеров "Ваффен СС" и их сторонников в Риге, назвав его "позором".
Обновлено в 17:35
Происшествия

В столкновениях в Париже пострадали 60 человек

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта в Париже и других французских городах прошли массовые акции — манифестации «желтых жилетов».
Обновлено в 18:19
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в приморском селе

Обновлено в 18:35
Армия и оружие

В ВСУ погибших солдат объявляют дезертирами, сообщили в ЛНР

В подразделениях ВСУ в Донбассе запрещаются любые разговоры о боевых и небоевых потерях среди личного состава из-за возможных утечек информации об этом вышестоящему начальству, а погибших солдат зачастую объявляют дезертирами.
Обновлено в 20:29
Армия и оружие

США перебросили в Европу ядерные бомбардировщики

На авиабазу Фэрфорд в Великобритании прибыли два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress.
Обновлено в 12:30
Спорт

Логинов: до финишной прямой не думал о том, что могу завоевать медаль

Обновлено в 14:23
Хоккей

Кучеров набрал 450-е очко в НХЛ

Кучеров набрал 450-е очко в НХЛ. В этом сезоне на его счету 116 очков. Ранее он набирал 100, 85, 66, 65 и 18 очков.
Обновлено в 20:13
Происшествия

Обнародован отчет о смерти Михаила Лесина

Американские власти предоставили отчет о смерти российского медиаменеджера Михаила Лесина. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Обновлено в 08:29
Происшествия

В Сибае напали на политолога Никиту Исаева

Неизвестные атаковали политолога Никиту Исаева, который приехал в Башкирию в Сибай, чтобы выяснить, что происходит с воздухом в городе.
Обновлено в 06:04
Политика

Трамп обвинил Google в поддержке армии Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что IT-корпорация Google поддерживает Китай и китайскую армию, но не США.
Обновлено в 19:10
Шоу-бизнес

Галкин назвал Началову бедной девочкой и светлым человеком

38-летняя певица Юлия Началова умерла вечером 16 марта.
Обновлено в 14:48
Происшествия

Свидетельницу по делу Берлускони отравили радиоактивными веществами

По предварительным данным, смерть марокканской танцовщицы Иман Фадил, свидетельницы в деле против экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, наступила от отравления «смесью радиоактивных веществ».
Обновлено в 07:44
Музыка

Назван наиболее вероятный победитель «Евровидения-2019»

Испанская газета El Periodico опубликовала рейтинг претендентов, которые наиболее вероятно будут среди лидеров по итогам песенного конкурса "Евровидение-2019".
Обновлено в 19:15
Технологии

Мобильные сканеры для поиска оружия и наркотиков появились в России

Устройства, позволяющие обнаружить наркотические и взрывчатые вещества, вооружение и патроны, начали появляться на пограничных пунктах России.
Обновлено в 21:00
Армия и оружие

Истребитель Су-57 получит плазменный двигатель пятого поколения

Российский истребитель пятого поколения Су-57 получит плазменный двигатель с уменьшенной радиолокационной заметностью.
Обновлено в 11:24
Космос

Рогозин назвал срок начала испытания модуля «Наука» для МКС

Обновлено в 19:22
Шоу-бизнес

Собчак рассказала о причинах развода с Виторганом

Телеведущая Ксения Собчак рассказала в программе «Секрет на миллион», вышедшей на телеканале НТВ 16 марта, что причиной ее развода с актером Максимом Виторганом стали недомолвки и взаимные претензии друг к другу.
Обновлено в 11:04
Общество

Односельчане затравили школьницу за письмо Путину. «Ты дура, раз попросила»

Жители деревни Томсино Псковской области затравили 12-летнюю Таню (имя изменено — прим.ред.) и ее маму Елену за то, что школьница написала письмо президенту РФ Владимиру Путину в котором попросила о помощи.
Обновлено в 18:01
Экономика

В России могут ввести новый налог с зарплаты

Как сообщил ToDay News Ufa источник, новый налог с зарплаты в размере 6% будет направлен на формирование индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Обновлено в 04:36
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