Происшествия

Полиция начала рейд на московском рынке «Фуд Сити»Известия 02:04

Полиция проводит рейд на территории «Фуд Сити», одного из крупнейших продовольственных рынков столицы. Цель мероприятия — профилактика нарушений в сфере миграционного законодательства, сообщил источник в правоохранительных органах.
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Продуктовый рынок на Калужском шоссе заработал после рейда силовиков

Вечерняя Москва04:04

Силовики этим утром нагрянули на один из крупнейших в столице продовольственных рынков «Фуд Сити»

Эхо Москвы02:00

Силовики пришли с обысками на рынок «Фуд Сити» в Москве

РБК01:51

МВД и ФСБ проводят спецоперацию в агрокластере «Фуд Сити» в Москве

ФАН01:13

Рынок «Фуд Сити» в Москве возобновил работу

Коммерсантъ04:08

В Москве полиция проводит проверку на рынке «Фуд Сити», сообщил источник

РИА Новости02:13

Источник: рейд на рынке «Фуд Сити» проводится для профилактики нарушений закона о миграции

ТАСС01:55
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Политика

«Роснефть» ответила на обвинения Помпео в закупке нефти у Венесуэлы

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что «Роснефть» продолжает покупать нефть у PDVSA в обход американских санкций.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Макгрегор арестован в Майами-Бич

Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор задержан полицией в Майами-Бич, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 20:01
Музыка

Maruv пообещала болеть за Россию на «Евровидении»

Украинская певица Анна Корсун, известная как Maruv, рассказала, кто из участников «Евровидения-2019» ей наиболее симпатичен.
Обновлено в 03:00
Политика

Минздрав внес в правительство антитабачную концепцию

Замминистра здравоохранения Олег Салагай рассказал, что министерство внесло на рассмотрение правительства антитабачную концепцию.
Обновлено в 04:28
Политика

В Сети появилось фото спешно покидающего митинг в Житомире Порошенко

Обновлено вчера в 20:33
Происшествия

В администрации Рязани идут обыски и задержания

Карабасов стал и.о. главы города в сентябре 2017 года.
Обновлено в 05:25
Политика

Глава «Нафтогаза» обвинил Германию в лишении Украины транзита газа

Киев может остаться без транзита российского газа из-за действий Германии, России и «части украинского политикума».
Обновлено в 00:45
Общество

Росстат назвал регионы с самой высокой смертностью

Самая высокая смертность в 2018 году в России зафиксирована в Псковской и Тверской областях.
Обновлено в 05:13
Культура

Началась церемония прощания с Владимиром Этушем

В театре имени Вахтангова началась церемония прощания с Владимиром Этушем, который ушел из жизни 9 марта в возрасте 96 лет, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 02:59
Политика

Путин предложил дать Следственному комитету новые полномочия

Президент России Владимир Путин предложил дать Следственному комитету (СК) новые полномочия, передает ТАСС.
Обновлено в 02:23
Происшествия

В Оренбурге иностранца сняли с рейса за дебош

Обновлено вчера в 17:36
Общество

Фридман стал самым богатым жителем Лондона

В британской столице самым богатым жителем впервые стал Михаил Фридман (состояние оценивается в $15 млрд), он сместил с этой позиции владельца Access Industries Леонарда Блаватника.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Полеты Boeing 737 Max 8 полностью запретили четыре страны

Управление гражданской авиации Австралии (CASA) приняло решение временно приостановить использование самолетов Boeing 737 Max 8 в связи с крушением лайнера этой модели в Эфиопии.
Обновлено в 04:47
Политика

FT: бизнесмены США намерены бойкотировать ПМЭФ из-за ареста Калви

Ряд американских бизнесменов и официальных лиц не приедут на Петербургский экономический экономический форум (ПМЭФ), если основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви будет находиться под стражей.
Обновлено в 03:38
Происшествия

В Петербурге прошли прения по делу тамбовской ОПГ

В Куйбышевском райсуде Санкт-Петербурга прошли прения по делу криминального авторитета и бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина) и Вячеслава Дрокова, которых обвиняют в организации тамбовского преступного сообщества.
Обновлено вчера в 15:15
Экономика

Медведев пообещал проверить проект по розливу воды на Байкале

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время встречи с членами сборной команды РФ на Универсиаде-2019 пообещал, что распорядится проверить проект строительства завода по розливу воды на озере Байкал на соответствие экологическим стандартам.
Обновлено в 05:12
Происшествия

В Москве избили главу отдела департамента при Верховном суде

Как рассказали собеседники, Лыкова избили двое неизвестных, они также похитили у него документы и планшет.
Обновлено в 03:18
Политика

Россия направила Украине ноту из-за нарушения договора о дружбе

Российский МИД направил Украине ноту, перечислив нарушения Киевом договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 04:02
Общество

Госдума приняла закон о расширении оснований для отсрочки от армии

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, уравнивающий студентов в праве на отсрочку от армии.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Спецназ ФСБ штурмом взял районный отдел МВД

Как стало известно, сотрудники ФСБ провели обыск в отделе МВД Новоусманского района Воронежской области.
Обновлено в 00:17
Происшествия

Правоохранители проводят обыски в Фонде пенсионеров и Доме ветеранов в Петербурге

Утром во вторник, 12 марта, сотрудники СК РФ совместно с полицейскими, оперативниками ФСБ нагрянули в «Фонд социальной защиты пенсионеров» в Петербурге.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Фабрика в Кузбассе остановлена из-за черного снега

Обновлено в 03:44
Политика

США пригрозили Германии сократить обмен разведданными из-за Huawei

США пригрозили, что сократят обмен секретной информацией в случае, если китайские компании будут принимать участие во внедрении в Германии систем мобильной связи пятого поколения.
Обновлено вчера в 18:46
Армия и оружие

Расчеты новых С-400 заступили на боевое дежурство в Ленобласти

Боевые расчеты нового комплекта зенитной ракетной системы С-400 зенитно-ракетного полка Западного военного округа заступили на боевое дежурство в Ленинградской области.
Обновлено в 02:34
Экономика

ЦБ выпустил пятирублевые монеты с Крымским мостом

Обновлено в 05:19
Общество

Названы страны с самым грязным воздухом

Обновлено в 02:06
Политика

Комитет Совфеда рекомендовал отклонить закон о хостелах

Комитет Совета Федерации по социальной политике предложил отклонить с созданием согласительной комиссии закон о запрете размещения хостелов в жилых домах.
Обновлено в 04:57
Экономика

ЦБ ограничит покупку криптоактивов неквалифицированными инвесторами

Согласно информации РБК, в документе ЦБ говорится, что сделки для неквалифицированных инвесторов будут ограничены суммой передаваемых в оплату средств, совокупной стоимостью цифровых активов, стоимостью переданных в обмен цифровых операционных знаков.
Обновлено в 03:01
Происшествия

В районе Таганского ряда работают силовики. Есть задержанные

Как сообщили РИА «Новый День» очевидцы, в операции задействованы сотрудники УФСБ, Росгвардии и полиции, задержано более 100 человек.
Обновлено в 03:02
Политика

Спикер чеченского парламента объявил кровную месть блогеру

Обновлено в 03:58
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