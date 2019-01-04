Происшествия

Полиция проводит проверку после выезда Верника на пешеходную зону
Газета.Ru
12:18

ГИБДД проводит проверку после появления видео, на котором видно, как машина актера и телеведущего Игоря Верника выехала на прогулочную зону в Камергерском переулке в Москве, передает ТАСС. "Управлением ГИБДД по Москве по данному факту проводится проверка", - сказали в ведомстве.
Газета.Ru12:18

Подробнее о событии

Полиция начала расследование после выезда машины Игоря Верника на пешеходную зону

Вечерняя Москва13:46

Актер Игорь Верник объяснил проезд на джипе по пешеходной зоне

Московский Комсомолец13:46

Полиция проводит проверку инцидента с выездом машины актера Игоря Верника на пешеходную зону в Камергерском переулке

Эхо Москвы13:00

Верник рассказал о разрешении на проезд по Камергерскому переулку в Москве

РИА Новости13:34

В МХТ имени Чехова прокомментировали инцидент с Верником

Москва 2413:27

Представитель Верника прокомментировала его поездку по пешеходной улице в Москве

РЕН ТВ09:34

Игорь Верник на джипе прокатился по пешеходной улице в Москве

Lenta.ru06:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 13:50, Ашберн
Происшествия

СК отчитался о расследовании взрыва жилого дома в Магнитогорске

Обновлено в 07:25
Происшествия

В Саратове локализовали пожар в пятиэтажном доме

Обновлено в 12:48
Происшествия

В Чили произошел взрыв на автобусной остановке

По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате взрыва на автобусной остановке в Сантьяго-де-Чили.
Обновлено в 13:19
Происшествия

В Крыму у Ай-Петри ликвидировали последствия схода снежной лавины

Сегодня на участке дороги Ялта - Ай-Петри было парализовано движение транспорта из-за схода снежной лавины.
Обновлено в 12:37
Происшествия

Две группировки устроили драку в метро Санкт-Петербурга

Две группировки утроили драку на станции метро "Обводный канал" в Санкт-Петербурге, сообщает ФАН со ссылкой на источники.
Обновлено в 12:14
Происшествия

Пожар в банях на севере Москве потушен

Пожарные потушили возгорание в банях на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.
Обновлено в 11:59
Происшествия

В Польше пять человек погибли при пожаре во время игрового квеста

Пять человек погибли при прохождении игрового квеста в польском Кошалине, сообщил журналистам представитель западно-поморского коменданта Государственной пожарной службы Томаш Кубяк.
Обновлено в 13:18
Происшествия

В Швеции мужчину изолировали с подозрением на лихорадку Эбола

Пациента, поступившего в пятницу в больницу шведского города Энчепинг, перевели в инфекционную клинику соседнего города с подозрением на лихорадку Эбола, сообщает издание Local Sweden.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Начато обследование частично обрушившегося здания в Новочеркасске

Обследование частично обрушившегося здания в Новочеркасске проводят спасатели.
Обновлено в 05:23
Происшествия

Толстый итальянец застрял в российской криокапсуле

Посетитель анатомической выставки Real Bodies в Милане застрял в российской капсуле криоконсервации.
Обновлено в 10:06
Происшествия

Четыре человека погибли от отравления угарным газом в Орске

Пять человек отравились угарным газом в Орске, четверо погибли, сообщение об инциденте поступило спасателям 4 января в 13:35.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Кировской области

Мужчина и двое несовершеннолетних погибли в результате ДТП, произошедшего днем в пятницу, 4 января, на трассе Киров–Советск, сообщается на сайте регионального управления МВД.
Обновлено в 10:11
Происшествия

Гражданка РФ задержана в Ереване по обвинению в торговле людьми

Как сообщили в пятницу в пресс-службе МВД Армении, 3 января сотрудники линейного отдела полиции ереванского аэропорта "Звартноц", в отдел была доставлена 20-летняя гражданка РФ С. Тахмина, объявленная в розыск 1 сентября 2018 года.
Обновлено в 10:20
Происшествия

В ДТП в Вологодской области погибли четыре человека

Четыре человека погибли и трое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на автотрассе М-8 в Вологодской области в районе поселка Чекшино, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.
Обновлено в 04:33
Происшествия

В Татарстане полицейские застрелили напавшего на них с ножом мужчину

На появление соперник мужчина отреагировал агрессивно, схватил нож и набросился на молодого горожанина.
Обновлено в 01:21
ещё по теме
Игорь Верник
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, продюсер, теле- и радиоведущий. Народный артист Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное