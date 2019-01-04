ГИБДД проводит проверку после появления видео, на котором видно, как машина актера и телеведущего Игоря Верника выехала на прогулочную зону в Камергерском переулке в Москве, передает ТАСС. "Управлением ГИБДД по Москве по данному факту проводится проверка", - сказали в ведомстве.

Полиция проводит проверку после выезда Верника на пешеходную зону

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