Происшествия

Полиция проводит проверку после выезда Верника на пешеходную зону
Газета.Ru
12:18

ГИБДД проводит проверку после появления видео, на котором видно, как машина актера и телеведущего Игоря Верника выехала на прогулочную зону в Камергерском переулке в Москве, передает ТАСС. "Управлением ГИБДД по Москве по данному факту проводится проверка", - сказали в ведомстве.
Газета.Ru12:18
Игорь Верник
Третьего января я ехал к шести часам вечера на спектакль „№ 13 D“ на место своей работы в МХТ имени Чехова, который расположен в Камергерском переулке. Мы все — артисты и сотрудники театра — чтобы попасть в театр, проезжаем через этот въезд, у МХТ есть официальное разрешение.
— Игорь Верник, актёрТелеканал 360° 13:53

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Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, продюсер, теле- и радиоведущий. Народный артист Российской Федерации.
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