Происшествия

Полиция проверяет заявление об избиении мужчины казаками в ГеленджикеГазета.Ru 16:03

Житель Геленджика сообщил в полицию о том, что его избили казаки. По словам 30-летнего потерпевшего, он гулял по городу и, увидев представителей казачества, обратился к ним с просьбой сфотографироваться. После отказа между мужчинами вспыхнул конфликт, переросший в драку.
Читать в источнике
Комментировать204

Подробнее о событии

Полиция Геленджика проверяет информацию об избиении казаками местного жителя

Эхо Москвы20:03

«Спросил, что исполняют, а они с кулаками»: в Геленджике казаки избили мужчину, который хотел с ними сфотографироваться

КП - Кубань14:53

В Геленджике проверяют заявление местного жителя об избиении казаками

РИА Новости11:25

МВД проверяет сообщение об избиении мужчины казаками на Кубани

RT на русском12:15

Казаки Кубани отреагировали на избиение россиянина в Геленджике

Lenta.ru13:07

Полиция Геленджика проверяет информацию о драке между местным жителем и казаками

ТАСС11:51

В Геленджике казаки избили парня, который захотел с ними сфотографироваться

Наша газета (Новороссийск)12:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 23:30, Ашберн
Политика

Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

Обновлено в 16:56
Происшествия

В Благовещенске из окна пятого этажа выпал полуторагодовалый ребенок

Днем 25 августа в Благовещенске из окна пятого этажа выпал маленький ребенок. Происшествие случилось по адресу улица Дьяченко, 3/1.
Обновлено в 08:30
Здоровье

Эксперты Минздрава РФ назвали «болевые точки» медицины Забайкалья

Что касается последних, главный специалист Координационного центра Минздрава РФ Ольга Туманова назвала нагрузку краевого онкологического диспансера «колоссальной».
Обновлено в 23:11
Происшествия

Два человека погибли в ДТП под Саратовом

Обновлено в 18:56
Здоровье

Подросток с корью посетил Диснейленд

Несовершеннолетняя девушка из Новой Зеландии, которая заболела корью, посетила Диснейленд и могла заразить других людей.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Дочь Владимира Машкова впервые опубликовала совместное фото с отцом

Обновлено в 17:53
Футбол

Игроки «Монако» удаляются с поля в третьем матче кряду

В третьем туре чемпионата Франции «Монако» снова остался в меньшинстве.
Обновлено в 10:31
Происшествия

В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поезд

Обновлено в 15:23
Происшествия

В Киеве из гранатомета обстреляли здание крупной строительной компании

Отмечается, что выстрел был произведен по зданию компании "Мостобуд", а снаряд, предположительно, попал в фасад на четвертом этаже.
Обновлено в 22:52
Хоккей

«Спартак» проиграл все три матча на Кубке мэра Москвы по хоккею

Обновлено в 10:56
Экономика

Отделения «Почты России» могут стать алкомаркетами и аптеками

"Почта России" попросила выделить из бюджета почти 85 миллиардов рублей для преобразования своих отделений в подобие алкогольных магазинов, аптек, МФЦ, образовательных и медучреждений, пишет газета "Известия".
Обновлено в 22:01
Происшествия

В массовом ДТП в Екатеринбурге пострадали 5 человек – 2 в реанимации

В Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия с участием трёх машин пострадали пять человек, в том числе один ребёнок.
Обновлено в 23:07
Политика

Еще одна страна отозвала признание независимости Косово

27 июля признание Косово отозвала Центрально-Африканская Республика (ЦАР).
Обновлено в 19:18
Политика

Первый президент Украины объяснил бессмысленность гимна его страны

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "112 Украина" объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным.
Обновлено вчера в 18:56
Происшествия

NASA не стало комментировать первое совершенное в космосе преступление

Если вина Макклейн будет доказана, то это станет первым зарегистрированным уголовным преступлением, совершенным из космоса.
Обновлено вчера в 14:23
Кино

Жерар Депардье сыграет Брежнева в фильме про события «Пражской весны»

Французский актер Жерар Депардье сыграет советского генсека Леонида Брежнева в фильме хорватского режиссера Лордана Зафрановича.
Обновлено в 19:55
Политика

СМИ узнали о желании Трампа бороться с ураганами ядерными бомбами

Президент США Дональд Трамп несколько раз обсуждал с представителями национальной безопасности возможность использования ядерного оружия для борьбы с ураганами.
Обновлено в 22:23
Финансы

Токийская биржа открылась сильным падением

Новый виток торговой войны между США и Китаем сказался на торгах в Токио.
Обновлено в 21:42
Политика

Норвегия намерена провести проверку российского Севморпути

Норвегия проведет проверку Северного морского пути на соответствие экологическим стандартам, заявила глава МИД Норвегии Ине Мари Эриксон в беседе с газетой "Известия".
Обновлено в 20:29
Космос

80 предприятий Подмосковья примут участие в МАКС-2019

Обновлено 23 августа в 06:06
Культура

Олега Меньшикова экстренно госпитализировали

Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено вчера в 17:06
Кино

Вышел тизер полнометражного фильма-продолжения сериала «Во все тяжкие»

На официальном YouTube-канале Netflix вышел первый тизер полнометражного фильма, снятого на основе культового сериала «Во все тяжкие» — картина расскажет о том, что случилась с Джесси Пинкманом после финала шоу.
Обновлено в 08:11
Общество

Назван единственный регион России, где не будет дефицита мужчин

Чукотка является единственным российским регионом, где в долгосрочной перспективе мужчин по-прежнему будет больше, чем женщин, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:36
Происшествия

Коллекторы прокомментировали обстрел должника и его дочери

В интервью радиостанции "Говорит Москва" Мехтиев сообщил, что после того, как стало известно о случае нападения на мужчину и его дочь, сотрудники ассоциации опросили коллекторские агентства с целью выяснить, кто мог напасть с пневматическим оружием на жителя Подмосковья.
Обновлено в 16:03
Кино

В Сети появилось первое фото приквела мультфильма «101 далматинец»

Студия Disney показала первую фотографию со съемок приквела мультфильма "101 далматинец" - фильма "Стервелла".
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес

Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру

Обновлено вчера в 03:51
Авто

Составлен рейтинг лучших кроссоверов для российского бездорожья

Большинство современных кроссоверов предназначены в первую очередь для города, а сколь-нибудь серьезное бездорожье совсем не для них.
Обновлено в 01:00
Футбол

«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:15
Кино

Алиханов: В Калининградской области может появиться своя «Таврида»

«Таврида-АРТ» – первый в России фестиваль творческих сообществ, который собрал на одной площадке порядка 45 тыс. зрителей и 4,5 тыс. участников.
Обновлено в 10:45
Единоборства

Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное