Происшествия
Полиция проверяет заявление об избиении мужчины казаками в ГеленджикеГазета.Ru 16:03
Житель Геленджика сообщил в полицию о том, что его избили казаки. По словам 30-летнего потерпевшего, он гулял по городу и, увидев представителей казачества, обратился к ним с просьбой сфотографироваться. После отказа между мужчинами вспыхнул конфликт, переросший в драку.
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В Геленджике казаки избили парня, который захотел с ними сфотографироваться
Наша газета (Новороссийск)12:41
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