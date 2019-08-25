Житель Геленджика сообщил в полицию о том, что его избили казаки. По словам 30-летнего потерпевшего, он гулял по городу и, увидев представителей казачества, обратился к ним с просьбой сфотографироваться. После отказа между мужчинами вспыхнул конфликт, переросший в драку.

Полиция проверяет заявление об избиении мужчины казаками в Геленджике

Футбол «Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Политика Джо Уолш планирует бросить вызов Дональду Трампу на праймериз Бывший конгрессмен от штата Иллинойс Джо Уолш заявил, что будет баллотироваться в президенты США и планирует бросить вызов действующему главе государства Дональду Трампу на праймериз Республиканской партии.

Культура Олега Меньшикова экстренно госпитализировали Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.

Происшествия На Камчатке спасатели ищут туристку, пропавшую на вулкане Горелом Спасатели ведут поиск туристки, пропавшей на вулкане Горелом на Камчатке, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.

Политика Второй пакет санкций США по «делу Скрипалей» вступает в силу Второй пакет антироссийских санкций США по "делу Скрипалей" вступает в понедельник в силу после публикации соответствующего документа в электронной базе Федерального реестра (сборник официальных документов американского правительства).

Технологии «Триколор» отвернулся от «Витрины ТВ» Оператор прекратил онлайн-трансляции каналов ВГТРК и НМГ Крупнейший в России оператор платного ТВ "Триколор" перестал вещать на своей онлайн-платформе каналы ВГТРК и "Национальной Медиа Группы" (НМГ).

Политика Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.

Политика В Госдуме предложили вернуть смертную казнь Ранее News.ru писал, что Евросоюз раскритиковал федеральные власти США за прекращение моратория на смертную казнь.

Происшествия Все части аварийно севшего А321 увезли с кукурузного поля С кукурузного поля вывезли все части самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье 15 августа.

Армия и оружие Помпео и Нетаньяху обсудили удары Израиля по иранским объектам в Сирии Госсекретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудили удары израильских ВВС по территории Сирии.

Экономика Китайские туристы потратят более 70 млрд рублей в России В 2019 году китайские туристы могут потратить в России 72 млрд рублей.

Происшествия На ребенка упал образец металлической двери в ТЦ Подмосковья В торговом центре, расположенном в Зеленограде, на ребенка упал образец металлической двери.

Политика Левченко заступился за назвавшую быдлом жертв паводка чиновницу Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заступился за чиновницу Ирину Алашкевич, которая назвала пострадавших от паводка жителей «быдлом».

Шоу-бизнес Елена Корикова тайно вышла замуж Елена Корикова объявила поклонникам, что тайно вышла замуж.

Политика Подписан Пакт Молотова-Риббентропа По договору, подписанному 23 августа 1939 года, стороны обязались все споры и конфликты между собой «разрешать исключительно мирным путем в порядке дружеского обмена мнениями».

Политика Компании из Китая купили более 50% акций украинской «Мотор Сич» Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group приобрели более 50% акций завода "Мотор Сич" - единственного предприятия на Украине, специализирующегося на производстве авиационных двигателей.

Политика ВАК вызывают на защиту в Верховном суде Заявители утверждают, что переназначение 17 членов ВАК, включая председателя Владимира Филиппова, нарушает закон, допускающий не более двух сроков в составе комиссии.

Космос Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.

Кино Жерар Депардье сыграет Брежнева в фильме про события «Пражской весны» Французский актер Жерар Депардье сыграет советского генсека Леонида Брежнева в фильме хорватского режиссера Лордана Зафрановича.

Экономика Минфин признал 66% налоговых преференций неэффективными По данным ведомства, на местные бюджеты положительно повлияли региональные преференции по налогам на прибыль и имущество только на 87 млрд рублей, следует из расчетов Минфина за 2018 года.

Политика Трамп объявил о новом повышении пошлин на китайские товары В результате с 1 сентября китайские товары стоимостью $300 млрд будут облагаться пошлиной не в 10%, как планировалось ранее, а в 15%.

Кино Вышел первый тизер продолжения «Во все тяжкие» Компания Netflix опубликовала первый ролик полнометражного продолжения сериала "Во все тяжкие".