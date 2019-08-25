Житель Геленджика сообщил в полицию о том, что его избили казаки. По словам 30-летнего потерпевшего, он гулял по городу и, увидев представителей казачества, обратился к ним с просьбой сфотографироваться. После отказа между мужчинами вспыхнул конфликт, переросший в драку.

Полиция проверяет заявление об избиении мужчины казаками в Геленджике

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