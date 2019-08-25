Происшествия

Полиция проверяет заявление об избиении мужчины казаками в ГеленджикеГазета.Ru 16:03

Житель Геленджика сообщил в полицию о том, что его избили казаки. По словам 30-летнего потерпевшего, он гулял по городу и, увидев представителей казачества, обратился к ним с просьбой сфотографироваться. После отказа между мужчинами вспыхнул конфликт, переросший в драку.
Читать в источнике
Комментировать200

Подробнее о событии

Полиция проверяет заявление об избиении мужчины казаками в Геленджике

Газета.Ru16:03

«Спросил, что исполняют, а они с кулаками»: в Геленджике казаки избили мужчину, который хотел с ними сфотографироваться

КП - Кубань14:53

Полиция Геленджика проверяет информацию о драке между местным жителем и казаками

ТАСС11:51

МВД проверяет сообщение об избиении мужчины казаками на Кубани

RT на русском12:15

Казаки Кубани отреагировали на избиение россиянина в Геленджике

Lenta.ru13:07

В Геленджике казаки избили парня, который захотел с ними сфотографироваться

Наша газета (Новороссийск)12:41

В Геленджике проверяют заявление местного жителя об избиении казаками

РИА Новости11:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:18, Ашберн
Шоу-бизнес

Дмитрий Дибров с молодой женой врезались на мотоцикле в дерево

Обновлено в 12:32
Происшествия

В уфимском парке трехлетний ребенок получил удар током

В Уфе во время прогулки трехлетний ребенок получил удар током.
Обновлено в 12:28
Политика

Того отозвало признание независимости Косова

27 июля Центральноафриканская Республика (ЦАР) стала 14-й страной, отозвавшей признание независимости самопровозглашённого Косова.
Обновлено в 17:12
Футбол

Голы Ломовицкого и Луценко помогли «Арсеналу» победить «Оренбург»

Встреча завершилась победой «канониров» со счетом 2:1. На 23-й минуте «Арсенал» вышел вперед благодаря голу полузащитника Александра Ломовицкого.
Обновлено в 16:59
Происшествия

Металлическая дверь упала на ребенка в российском торговом центре

Выставочный образец металлической двери упал на ребенка, когда родитель общался с продавцом.
Обновлено в 15:06
Общество

Бюст Юрия Гагарина установят в американском Кливленде

Бюст первого космонавта Юрия Гагарина будет открыт на Аллее славы Русского культурного сада, действующего при парке Рокфеллера в Кливленде В США.
Обновлено в 02:50
Кино

Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel

В скором времени начнется работа над кинолентами «Блэйд», «Черная Пантера 2», «Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики 3». Есть вероятность, что Харингтон появится в одном из необъявленных проектов, например, в новой «Фантастической четверке» или «Людях Икс».
Обновлено вчера в 04:59
Политика

Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

Обновлено в 16:56
Общество

Аксёнов рассказал о важности «Тавриды — АРТ» для Крыма

Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о значении фестиваля «Таврида — АРТ» для полуострова.
Обновлено в 09:46
Футбол

ЦСКА — Ахмат 3:0

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА разгромил грозненский «Ахмат». Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ АРена».
Обновлено в 11:24
Происшествия

Торговый центр частично обрушился из-за взрыва газа в США

В американском штате Мэриленд из-за взрыва газа произошло частичное обрушение торгового центра (ТЦ). Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 16:42
Кино

Вышел тизер полнометражного фильма-продолжения сериала «Во все тяжкие»

На официальном YouTube-канале Netflix вышел первый тизер полнометражного фильма, снятого на основе культового сериала «Во все тяжкие» — картина расскажет о том, что случилась с Джесси Пинкманом после финала шоу.
Обновлено в 08:11
Единоборства

Однорукий боец из США дебютировал в Bellator с победы

Поединок, который прошел в Бриджпорте (США) в рамках Bellator 225, был остановлен в первом раунде после удушающего приема в исполнении Ньюэлла.
Обновлено в 02:47
Футбол

«Рома» сыграла вничью с «Дженоа» в первом туре чемпионата Италии

"Рома" одержала победу над "Дженоа" в матче первого тура чемпионата Италии. Встреча, прошедшая в Риме, завершилась со счетом 3:3.
Обновлено в 16:49
Политика

Меркель рассказала о будущем саммита в «нормандском формате»

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о перспективах проведения саммита в "нормандском формате".
Обновлено в 12:34
Политика

Медведев высказался о переходе на четырехдневную рабочую неделю

Председатель правительства России Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Обновлено 23 августа в 16:59
Происшествия

В Гонконге впервые применили водометы против протестующих

Обновлено в 12:29
Происшествия

В Москве в ДТП погиб режиссер и актер Игорь Хомский

Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.
Обновлено в 06:59
Энергетика

Прибыль китайской Sinopec за полгода упала почти на 30%

Прибыль китайской нефтегазовой и нефтехимической корпорации Sinopec за полгода упала в годовом исчислении на 27%, сообщает Reuters.
Обновлено в 13:53
Культура

Олега Меньшикова экстренно госпитализировали

Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено вчера в 17:06
Шоу-бизнес

Экс-бойфренд Виктории Бони женился во второй раз

Напомним, что имя Андюрана стало широко известно после его романа с Викторией Боней.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес

Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой

Обновлено вчера в 16:00
Транспорт

Названы зарубежные города с самым дешевым общественным транспортом

В Мехико, Панаме и Бухаресте туристам выгоднее перемещаться по городу на общественном транспорте, а в Риме и Мадриде дешевле арендовать автомобиль, сообщает momondo.ru.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие

Израильская армия перехватила две ракеты, выпущенные из сектора Газа

Израильские военные засекли пуски трех ракет из сектора Газа, две из них были перехвачены, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 14:56
Происшествия

В Чечне забросали камнями следовавший из Петербурга в Махачкалу поезд

Обновлено в 13:31
Происшествия

Мужчина упал с эскалатора в ТЦ в Петербурге и погиб

Обновлено в 15:41
Футбол

Дубль Гризманна помог «Барселоне» разгромить «Бетис»

Обновлено в 16:52
Происшествия

Пять человек погибли при столкновении вертолета с самолетом на Майорке

Обновлено в 09:53
Армия и оружие

Американских солдат прокатили на российских «летающих танках»

Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.
Обновлено в 06:14
Энергетика

Землетрясение произошло на месте добычи сланцевого газа в английском графстве Ланкашир

Небольшое землетрясение произошло на месте добычи сланцевого газа в английском графстве Ланкашир, сообщила компания-разработчик месторождения Cuadrilla.
Обновлено в 06:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное