Происшествия
Полиция Калифорнии проверяет информацию о стрельбе с несколькими погибшими в боулинг-клубе вблизи Лос-Анджелеса.
RT на русском04:27
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Происшествия
Пираты атаковали судно с российским экипажем у берегов Бенина
У берегов Бенина на западе Африки пираты атаковали судно MSC Mandy, на борту которого находились 23 россиянина и один гражданин Украины.
Обновлено вчера в 16:19
Политика
Россиянин задержан на острове в Тихом океане по запросу ФБР США
В субботу, 5 января, на острове Сайпан административного образования Содружество северных Марианских островов по запросу ФБР был задержан россиянин Дмитрий Макаренко.
Обновлено в 03:38
Политика
NASA отложило визит Рогозина в США
Американское космическое агентство NASA отложило визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который планировался на февраль нынешнего года.
Обновлено вчера в 16:15
Хоккей
Костин принес извинения за свое поведение после проигрыша сборной США
Капитан российской хоккейной сборной Клим Костин принес извинения за своё неподобающее поведение после матча полуфинала МЧМ-2019, в котором сборная России уступила команде США со счетом 2:1. Российский хоккеист опубликовал его 5 января в своем Twitter.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие
В России завершились испытания нового пистолета на замену ПМ
Завершились государственные испытания российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ).
Обновлено в 01:07
Кино
Скончался народный артист Иван Бортник
Обновлено в 03:55
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о стрельбе в боулинг-клубе в Калифорнии
Полиция Калифорнии проверяет информацию о стрельбе с несколькими погибшими в боулинг-клубе вблизи Лос-Анджелеса.
Обновлено в 04:27
Политика
Хакеры опубликовали доклады Integrity Initiative о работе Sputnik и RT
Новая партия документов Счета на общую сумму около тысячи фунтов выставлены на имя живущего в Иордании Джассара Джамаля аль-Тахата за "составление для Integrity Initiative докладов о медиакампаниях RT".
Обновлено вчера в 22:52
Происшествия
Спасенный в Магнитогорске ребенок стал дышать самостоятельно
«За прошедшие сутки ребенку успешно произведена экстубация, он перешел на самостоятельное дыхание при кислородной поддержке», — приводит сообщение медиков «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Культура
В реанимации скончалась супруга режиссера Марлена Хуциева
Ирина Соловьева, супруга 93-летнего режиссера Марлена Хуциева, которая была госпитализирована вместе с ним незадолго до Нового года, в пятницу, 4 января, умерла в реанимации.
Обновлено в 03:49
Политика
Опрос: рекордное число американцев хочет навсегда уехать из США
Рекордное число граждан США хотят покинуть Соединенные Штаты и проживать в другой стране на постоянной основе.
Обновлено в 00:03
Происшествия
В Крыму закрыли дорогу на Ай-Петри
Автодорога через гору Ай-Петри в Крыму была перекрыта для всего транспорта, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на управление МЧС по Крыму.
Обновлено в 01:06
Политика
В Стамбуле вручат томос об автокефалии украинской церкви
Вселенский Патриарх Варфоломей 5-6 января проведет в Константинопольском патриархате в Стамбуле торжественную церемонию вручения томоса об автокефалии свежесозданной Украинской православной церкви (УПЦ).
Обновлено в 02:24
Хоккей
Клим Костин: Незасчитанный гол надломил нас
Пустота, приводит слова Костина официальный сайт Федерации хоккея России. Я думаю, что незасчитанный гол надломил нас.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Порошенко провел переговоры с Эрдоганом
Президент Украины Петр Порошенко провел встречу в Стамбуле с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, они обсудили пути укрепления стратегического партнерства и вопросы освобождения осужденных в РФ украинцев, сообщила в субботу пресс-служба главы украинского государства.
Обновлено в 04:48
Политика
Абэ намерен продвинуть переговоры по мирному договору с Россией
Обновлено вчера в 02:16
Происшествия
В Польше пять человек сгорели на квесте
Обновлено вчера в 18:24
Политика
Арестованный за шпионаж в России американец имеет тройное гражданство
Арестованный за шпионаж в России американец Пол Уилан имеет тройное гражданство.
Обновлено вчера в 12:07
Политика
Трамп заявил, что может ввести режим чрезвычайного положения
Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести в стране режим чрезвычайного положения из-за проблем с принятием бюджета Конгрессом, вызванным несогласием демократов с выделением около пяти миллиардов долларов на строительство стены на американо-мексиканской границе.
Обновлено в 01:47
Транспорт
Шереметьево назвали самым пунктуальным в мире аэропортом
Исследовательская компания OAG, занимающаяся авиационной информацией, опубликовала доклад "Лига пунктуальности — 2019", в котором по итогам 2018 года назвала аэропорты, допускающие наименьшее количество задержек рейсов и расхождений с расписанием.
Обновлено в 03:35
Политика
Демократы США оказались против снятия санкций с Дерипаски
Лидер демократов в сенате Чак Шумер заявил, что подготовил резолюцию против снятия санкций с компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго", подконтрольных Дерипаске.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Езду Верника по пешеходной зоне прокомментировали в МХТ
Обновлено в 04:18
Футбол
Диего Марадона рассказал о своем самочувствии
Ранее у тренера обнаружили кровотечение в желудке Чемпион мира по футболу 1986 года и главный тренер ФК "Дорадос" Диего Марадона сообщил, что чувствует себя хорошо, пишет агентство Telam.
Обновлено в 03:10
Политика
Спикер палаты представителей США назвала Путина гангстером
Новая спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сочла опасными отношения американского президента Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП со скорой помощью в Екатеринбурге
Пять человек пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи, которое произошло в Екатеринбурге в ночь с пятницы на субботу.
Обновлено в 02:02
Политика
Украине предрекли прекращение железнодорожного сообщения с Россией
В августе 2018 года украинский железнодорожный оператор «Укрзализныця» уже заявлял о том, что готов прекратить сообщение с Россией, если власти страны примут подобное решение.
Обновлено вчера в 17:30
Армия и оружие
Принц Гарри примет участие в учениях против «вторжения России»
Британский принц Гарри в составе корпуса морских пехотинцев примет участие в крупнейших за последние 20 лет военных учениях в Норвегии против "вторжения России".
Обновлено в 03:12
Политика
Пол Уилан был осужден в США за попытку украсть $10 тысяч
Как стало известно газете Washington Post, задержанный в России по подозрению в шпионаже американский гражданин Пол Уилан был осужден в США за попытку украсть десять тысяч долларов.
Обновлено в 00:15
Космос
«Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны
Космический аппарат "Чанъэ-4", который утром успешно сел на обратную сторону Луны, прислал первый в истории снимок с естественного спутника Земли, передает ТАСС.
Обновлено 03 января в 04:25
Происшествия
СК выдвинул обвинения экс-министру финансов Подмосковья
Следственный комитет России(СК) предъявил обвинения бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, который был экстрадирован из Франции.
Обновлено вчера в 03:51