Полиция проверяет информацию о массовом конфликте со стрельбой в центре Краснодара, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД. Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором зафиксирован конфликт в Краснодаре с участием около десятка человек.

Полиция проверяет информацию о стрельбе в центре Краснодара

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