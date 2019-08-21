Происшествия
Полиция проверяет информацию о стрельбе в центре КраснодараРИА Новости 18:58
Полиция проверяет информацию о массовом конфликте со стрельбой в центре Краснодара, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД. Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором зафиксирован конфликт в Краснодаре с участием около десятка человек.
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Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
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Футбол
Егоров оценил работу судьи Карасёва на матче «Спартак» — ЦСКА
Обновлено в 09:38
Наука
В России ученые обнаружили новый способ борьбы с раком легких
Ученые из Российской Федерации работают над созданием нового способа терапии рака легких.
Обновлено вчера в 02:47
Армия и оружие
В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года прекратил действие 2 августа.
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Происшествия
Медведь в Канаде загрыз композитора из Франции
В Канаде медведь загрыз французского композитора Жюльена Готье, который путешествовал по Юкону в рамках культурного проекта.
Обновлено в 16:19
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
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Шоу-бизнес
Молодая жена Николаева увезла дочку к маме
Пока Игорь Николаев колесит с гастролями по городам и весям, Юлия Проскурякова увезла дочку к своей маме в Екатеринбург.
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Происшествия
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По предварительным данным следствия, воздушный шар потерял управление из-за сильного порыва ветра, зацепился за линию электропередач и загорелся.
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Политика
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Президент Уругвая Табаре Васкес сообщил журналистам на пресс-конференции, что врачи обнаружили у него в легких злокачественное образование.
Обновлено в 19:00
Космос
США готовятся применять в космосе ядерные системы
США смогут применять в космосе ядерные системы, которые расширят возможности при исследованиях космического пространства, а также оперативные возможности, указано в документе.
Обновлено в 19:49
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено в 14:20
Музыка
Назарбаев снял и опубликовал клип на собственную песню
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев снял видеоклип на песню собственного сочинения.
Обновлено в 11:40
Финансы
Заемщики с большими долгами оказались в зоне риска
С 1 октября 15,7% российских заемщиков (9,09 млн человек) с показателем долговой нагрузки выше 50% станут проблемными для банков.
Обновлено в 18:13
Здоровье
Остеопат назвал вредные для здоровья виды обуви
Остеопат Владимир Животов назвал вредные для здоровья виды обуви.
Обновлено в 12:43
Политика
Трамп попросил Apple покинуть Китай
Американский лидер Дональд Трамп призвал корпорацию Apple покинуть Китай.
Обновлено в 19:59
Общество
Точь-в-точь как птица: необычный беспилотник показали в Пекине
На Всемирной конференции роботов в Пекине представили птицу-дрон. Разработка носит рабочее название Wind Rider.
Обновлено в 20:58
Происшествия
Вспышка листериоза зафиксирована в Испании
Около восьмидесяти человек заразились листериозом на юге Испании в автономном сообществе Андалусия.
Обновлено вчера в 19:12
Общество
Трамп стал дедушкой в десятый раз
Президент США Дональд Трамп в десятый раз стал дедушкой: в семье его сына Эрика родилась дочь.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
Более 128 тысяч военных примут участие в учениях «Центр-2019»
Руководить учениями будет начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ сообщил, что более 128 тысяч военных из восьми стран примут участие в учениях "Центр-2019", которые пройдут с 16 по 21 сентября.
Обновлено вчера в 23:29
Шоу-бизнес
В Сети появилась фотография с Ким Кардашьян без макияжа
Как оказалось, даже в этих случаях поклонники не видят настоящего лица кумира, в чём те убедились, посмотрев снимок Instagram-дивы, сделанный на улице во время прогулки.В кадре пользователи Сети увидели не модель, а обыкновенную женщину, имеющую проблемную кожу.
Обновлено в 05:22
Наука
Названа смертельная опасность недосыпа
Обновлено в 06:10
Политика
Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»
Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 11:03
Политика
Путин прокомментировал ЧП на полигоне в Северодвинске
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с коллегой Эмманюэлем Макроном дал понять, что повышения радиационного фона в результате взрыва при испытании жидкостной реактивной двигательной установки в Северодвинске зафиксировано не было.
Обновлено вчера в 12:14
Политика
Гуаидо выступил против присутствия военных кораблей России в Венесуэле
Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо выступил против возможного нахождения в водах Венесуэлы военных кораблей России.
Обновлено в 16:50
Происшествия
В Греции разбился вертолет с россиянами
Частный вертолет потерпел крушение в 15:40 мск в море к югу от греческого порта Порос. На борту находились двое россиян и один грек.
Обновлено в 10:32
Политика
«Укртрансгаз» объявил о запуске импорта газа из Румынии с 2020 года
Обновлено вчера в 13:04
Космос
Астрономы зафиксировали, как черная дыра поглощает нейтронную звезду
Ученые Австралийского национального университета сообщили, что это первый случай, когда было зафиксировано полное поглощение нейтронной звезды черной дырой.
Обновлено вчера в 19:12
Происшествия
«Ъ»: СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям
Следственный комитет России подтвердил факты сексуальных домогательств со стороны бизнесмена Михаила Хачатуряна в отношении своих дочерей, которых обвиняют в его убийстве, но отказал в возбуждении уголовного дела по этому факту в связи со смертью предпринимателя.
Обновлено в 17:38
Политика
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал в отставку
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что работа его правительства заканчивается, и он подаст в отставку.
Обновлено в 10:24