Происшествия

Полиция проверяет информацию о стрельбе в центре КраснодараРИА Новости 18:58

Полиция проверяет информацию о массовом конфликте со стрельбой в центре Краснодара, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД. Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором зафиксирован конфликт в Краснодаре с участием около десятка человек.
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Перестрелка в центре Краснодара попала на видео

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