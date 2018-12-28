Происшествия

Полиция проверит губернаторскую охоту на медведя
Вести.Ru
14:09

Руководство МВД России поручило иркутскому главку проверить сообщения о якобы незаконной охоте на медведя губернатора Сергея Левченко.
Вести.Ru14:09
Сергей Левченко
Я этих сюжетов не видел ни разу и не буду смотреть, потому что знаю, что все было законно. Это было дважды проверено Следственным комитетом и было признано законным, а все остальные домыслы я уже комментировать не буду.
— Сергей Левченко, российский политикВести.Ru 06:28

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Полиция проверит губернаторскую охоту на медведя

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Российский политик
Российский политик. Губернатор Иркутской области с 2 октября 2015 года. В прошлом - депутат Государственной думы третьего, пятого и шестого созывов. Член Президиума ЦК КПРФ с 2004 года.
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