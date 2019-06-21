Происшествия
Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за криковГазета.Ru вчера в 16:36
Полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках, передает РИА "Новости". По данным агентства, сотрудников полиции вызвали соседи Джонсона.
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Происшествия
При пожаре в центре Парижа погибли три человека
Пожар произошел в многоквартирном доме в центре Парижа в субботу утром, три человека погибли, 28 получили ранения, сообщает газета Parisien со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 03:19
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильной жаре
Обновлено вчера в 05:45
Политика
Российским авиакомпаниям запретили летать в Грузию
Согласно документу, «с 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии».
Обновлено вчера в 16:25
Гаджеты
Компания Huawei представила новый процессор Kirin 810
Китайская компания Huawei представила новый процессор Kirin 810, созданный по 7-нанометровому технологическому процессу, аналогично Qualcomm Snapdragon 855, Apple A12 или Kirin 980.
Обновлено вчера в 16:25
Технологии
В школах начнут использовать компьютерные игры для обучения
Министерство просвещения России разработало проект постановления правительства, в рамках которого предложило внедрить за ближайшие 5 лет в школах и колледжах компьютерные игры и мобильные приложения в качестве средств обучения.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Задержанного в Москве экс-чиновника Минпромторга доставили в Хабаровск
Бывшего директора департамента химико-технологического лесопромышленного комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга Владимира Потапкина, подозреваемого в причастности к хищениям в лесной отрасли на Дальнем Востоке, доставили из Москвы в Хабаровск, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Обновлено в 00:34
Шоу-бизнес
Анжелика Агурбаш рассказала об изменах первого мужа
Недавно девушка стала участницей известной программы «Судьба человека», где немного приоткрыла завесу своей личной жизни.
Обновлено вчера в 12:51
Шоу-бизнес
Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали
В Москве госпитализировали народную артистку РСФСР, супругу продюсера Бари Алибасова Лидию Федосееву-Шукшину.
Обновлено в 04:26
Политика
Путин заявил об отсутствии планов отдавать Курилы
Президент Владимир Путин заявил, что планов «спускать российский флаг» на Курилах у России нет.
Обновлено в 05:00
Спорт
Европейские игры 2023 года пройдут в польском Кракове
Польский Краков примет III Европейские игры, которые состоятся в 2023 году.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие
Российский Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца на Балтике
Российский бомбардировщик Су-24 пролетел близко к испанскому авианосцу Juan Сarlos I, выполнявшего маневры в рамках учений НАТО над Балтийским морем.
Обновлено в 01:51
Политика
Путин объяснил высокие зарплаты чиновников
Президент РФ Владимир Путин не видит смысла понижать зарплаты чиновникам, так как это приведет к нехватке квалифицированных кадров.
Обновлено 20 июня в 07:22
Путешествия
Названы самые дорогие для путешествий на поезде города
Дорогую покупку железнодорожных билетов сделали и путешественники, которые проехали на поезде через всю Россию - от Москвы до Владивостока на поезде пара туристов из-за рубежа прокатилась за 90 тысяч рублей.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости
Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Здоровье
Биолог из МГУ рассказала, что делать при укусе клеща
Обновлено вчера в 07:50
Единоборства
У друга Макгрегора попытались вырвать флаги России и Ирландии
В Дарэме со скандалом завершилась процедура взвешивания ирландца Артема Лобова и экс-чемпиона мира по боксу Поли Малиньяджи перед кулачным боем, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:08
Армия и оружие
Трамп заявил, что США отменили удар по Ирану
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп был готов ударить по иранским объектам, однако отменил свое решение за десять минут до начала.
Обновлено вчера в 10:38
Политика
Медведев ответил на обвинения Грузии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на обвинения со стороны Грузии в беспорядках в стране.
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия
В Петербурге водитель украл у своего начальника часы за 6 миллионов
В полицию Адмиралтейского района обратился 31-летний бизнесмен, заявив, что у него похищены часы стоимостью в шесть миллионов рублей и миллион наличными, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Девять человек погибли из-за падения самолета на Гавайях
На севере острова Оах упал возле аэропорта двухматорный самолет, в результате чего погибли девять человек.
Обновлено в 03:44
Общество
До 33 градусов тепла, дождь и гроза ожидаются в Московском регионе
Кратковременный дождь, гроза и до 33 градусов тепла ожидаются в субботу в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 23:04
Армия и оружие
В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией
Для успешного противостояния России в Прибалтику следует направить больше американских войск, при этом развертывание военных должно дополнять имеющиеся договоренности по расширению передового присутствия, говорится в документе.
Обновлено в 01:42
Транспорт
Для водителей создадут «островки безопасности» на дорогах
Министерство внутренних дел РФ и Росавтодор изучают вопрос организации так называемых островков безопасности на базе бывших постов ДПС.
Обновлено в 04:18
Политика
Проживающие в Грузии россияне отреагировали на указ Путина
Россияне, проживающие в Грузии, отреагировали на меры, принятые российскими властями по обеспечению возвращения граждан страны на родину.
Обновлено вчера в 19:01
Политика
Путин заявил о готовности работать с любым премьером Великобритании
Единственным условием является желание и готовность британской стороны работать в Россией.
Обновлено в 04:57
Общество
Шнуров переделал арку дома 18 века под гараж, пишут СМИ
Музыкант Сергей Шнуров переделал лишился гаража, который оборудовал в арке дома 18 века у Летнего сада, пишет 78.ru.
Обновлено в 05:05
Авто
Porsche отзывает в России более 300 спорткаров
Обновлено вчера в 08:20
Кино
Все ей к лицу: Мэрил Стрип отмечает юбилей
Сегодня актриса отмечает юбилей - ей исполняется 70 лет.
Обновлено в 04:54
Политика
Соловьев вырезал из эфира критику пенсионной реформы
Из эфира программы журналиста Владимира Соловьева на канале «Россия» вырезали реплики политолога Сергея Кургиняна о пенсионной реформе.
Обновлено в 02:56
Космос
Запущенный в мае спутник «Глонасс-М» введен в эксплуатацию
На официальном сайте центра отмечается, что космический аппарат с системным номером 758 введен в эксплуатацию 22 июня.
Обновлено в 03:21