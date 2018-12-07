Происшествия

Полиция просит снова арестовать экс-главу РАО Сергея Федотова
Коммерсантъ
10:12

Московская полиция задержала за особо крупные махинации экс-главу Российского авторского общества Сергея Федотова, его мать Веру и бывшего генерального директора ЗАО «Сервисно-эксплуатационной компании», которая управляла имуществом РАО, Светлану Темешеву.
Коммерсантъ10:12

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Крупные нарушения выявлены в РАО

News.ru16:27

Полиция раскрыла детали нового уголовного дела экс-главы РАО Федотова

РБК13:55

Экс-главу РАО подозревают в мошенничестве на сумму 730 миллионов рублей

РИА Новости13:39

Суд в Москве арестовал экс-главу Российского авторского общества

RT на русском12:12

Бывшего главу Российского авторского общества Сергея Федотова снова арестовали

Коммерсантъ12:34

Экс-глава РАО Федотов снова арестован по делу о мошенничестве

Интерфакс11:34

Экс-главу Российского авторского общества подозревают в хищении более 730 млн рублей

ТАСС13:37
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Происшествия

В Дагестане уничтожен причастный к терроризму боевик

Обновлено в 16:35
Происшествия

Власти Москвы рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с такси

Обновлено в 13:14
Происшествия

В Москве за взятку в 15 млн рублей задержаны двое полицейских

Сотрудник Управления экономической безопасности столичной полиции и начальник отдела Главного управления собственной безопасности МВД задержаны за получение взятки в Москве, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 16:40
Происшествия

Автомобиль насмерть сбил двух пешеходов в Ленобласти

Автомобиль сбил трех человек, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на 40 км Киевского шоссе в Ленинградской области.
Обновлено в 14:31
Происшествия

Пассажир погиб под колёсами поезда на станции метро «Минская» в Москве

Обновлено в 13:33
Происшествия

Тольяттинский маньяк рассказал о причинах нападений на женщин

Обновлено в 14:35
Происшествия

Суд ограничил свободу лечившим ребенка молитвами родителям

Отцу ребенка ограничили свободу сроком на один год, матери — на девять месяцев.
Обновлено в 16:07
Происшествия

Скатившаяся с горки школьница попала под трактор в Междуреченске

Трагически завершилось катание с горки для юной жительницы Кемеровской области — девочка погибла под колесами убиравшего снег трактора, сообщает "Сибдепо".
Обновлено в 13:42
Происшествия

Две нетрезвые девушки в Москве угнали внедорожник

Две девушки в состоянии алкогольного опьянения угнали внедорожник в центре Москвы.
Обновлено в 16:50
Происшествия

В Петербурге бывший учитель химии занимался производством амфетамина

Заместитель прокурора Санкт-Петербурга Дмитрий Харченков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших учителей химии и физики, организовавших в Ленинградской области лабораторию для производства амфетамина и продавших почти 1,3 килограмма этого психотропного вещества, сообщает в пятницу городская прокуратура.
Обновлено в 12:38
Происшествия

Судья нашла срок на земле Цапков

Госпожу Мартынову приговорили к семи годам колонии общего режима и штрафу.
Обновлено в 15:09
Происшествия

Московская школа заработала после инцидента с ножом

Директор школы сообщила агентству, что занятия возобновили еще накануне, после того, как ситуация с учеником была разрешена.
Обновлено в 10:37
Происшествия

В Испании при падении самолёта на АЗС погибли два человека

В Испании в провинции Барселона в результате падения небольшого самолёта на здание автозаправочной станции погибли два человека.
Обновлено в 16:53
Происшествия

Полиция проверит информацию о стрельбе в московской квартире

Полиция проверяет информацию о стрельбе в квартире на юге Москвы, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.
Обновлено в 16:12
Происшествия

Полиция задержала мужчину, обчистившего иностранную гостью в Эрмитаже

В Петербурге правоохранителям удалось найти подозреваемого в краже, которая произошла 4 декабря в Государственном Эрмитаже.
Обновлено в 16:59
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