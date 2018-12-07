Происшествия
Полиция просит снова арестовать экс-главу РАО Сергея Федотова
Полиция просит снова арестовать экс-главу РАО Сергея ФедотоваКоммерсантъ10:12
Московская полиция задержала за особо крупные махинации экс-главу Российского авторского общества Сергея Федотова, его мать Веру и бывшего генерального директора ЗАО «Сервисно-эксплуатационной компании», которая управляла имуществом РАО, Светлану Темешеву.
Коммерсантъ10:12
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