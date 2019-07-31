Происшествия
Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в МосквеКоммерсантъ 01:39
Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля. Как сообщает «ОВД-Инфо», сотрудники полиции пришли в квартиры руководителя движения «Левый блок» Василия Кузьмина и участника акции Сергея Фомина.
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с чего всё началось
Их проводят сотрудники службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России, сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ) МВД и Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Москве", - сказал источник.ТАСС02:40
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