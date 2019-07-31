Их проводят сотрудники службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России, сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ) МВД и Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Москве", - сказал источник.

с чего всё началось

Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля. Как сообщает «ОВД-Инфо», сотрудники полиции пришли в квартиры руководителя движения «Левый блок» Василия Кузьмина и участника акции Сергея Фомина.

Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве

Футбол «Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома "Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.

Армия и оружие ЦБ выпустит новые памятные монеты в честь Вооружённых сил России Банк России 1 августа выпустит в обращение три памятные серебряные монеты номиналом один рубль серии «Вооружённые силы Российской Федерации».

Гаджеты Представлен 27-дюймовый дисплей LG UltraFine 5K Компания LG Electronics пополнила ассортимент мониторов 27-дюймовой моделью UltraFine 5K (27MD5KL), которая предназначена для последних компьютеров, ноутбуков и планшетов Apple.

Игры Оригинальная Diablo стала доступна в браузере Проект открывает доступ к условно-бесплатной сборке игры, которая включает в себя две первые зоны подземелья и один из трёх классов персонажей.

Экономика В Госдуме оценили закон об ипотечных каникулах 31 июля в России вступил закон об ипотечных каникулах в случае попадания заёмщика в сложную жизненную ситуацию, например при потере работы или значительной части месячного дохода.

Общество Раскрыты катастрофические последствия пожаров в Сибири Специалисты заявили, что дым и продукты сгорания от масштабных пожаров в Сибири может способствовать усилению глобального потепления и увеличить скорость таяния льдов в Арктике.

Футбол Украинский футболист Хачериди может перейти в ЦСКА Защитник сборной Украины Евгений Хачериди может перейти в московский ЦСКА.

Происшествия Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.

Происшествия Сообщника экс-министра финансов Подмосковья заочно осудили на 11 лет Российский суд заочно приговорил к 11 годам колонии Дмитрия Котляренко, фигуранта дела бывшего зампредседателя правительства Московской области, главы подмосковного Минфина Алексея Кузнецова.

Баскетбол «Химки» объявили о переходе чемпиона НБА Мозгова Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» объявил о подписании контракта с центровым Тимофеем Мозговым.

Политика Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию Киевского патриархата Министерство культуры Украины сообщило, что неканоническая Украинская православная церковь Киевского патриархата была ликвидирована путём присоединения к Киевской митрополии новосозданной ПЦУ.

Происшествия В Нижнем Новгороде завели дело на мать, избивавшую сына клюшкой Следователи СУ СКР по Нижегородской области завели дело на 29-летнюю жительницу Нижнего Новгорода, которая истязала своего сына.

Армия и оружие Госдума осудила заявления Украины о создании ракет для удара по Москве Как сообщает RT, первый зампред комитета Государственной думы РФ по обороне Александр Шерин, комментируя предложение отставного генерала Службы внешней разведки Украины Василия Богдана создать ракеты, способные долететь до Москвы,заявил, что списать подобные заявления на предвыборный популизм у Киева не получится.

Политика Киевский эксперт сомневается в возвращении Порошенко на Украину Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший пределы страны, может не вернуться обратно.

Здоровье Из Рязанской ОДКБ массово увольняются медики Из Рязанской ОДКБ массово увольняются медики. Об этом сообщает «Альянс врачей».

Происшествия ФСБ предотвратила теракт в Татарстане Силовики предотвратили теракт в Татарстане, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Операцию проводили совместно с МВД.

Экономика Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.

Экономика Сбербанк закрыл сделку по продаже турецкой «дочки» Сбербанк закрыл сделку по продаже 99,85% акций турецкой "дочки" Denizbank банку Emirates NBD. Об этом говорится в пресс-релизе Сбербанка.

Общество Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая «Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вынуждена с 10 августа 2019 года приостановить ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая», — цитирует сообщение РИА Новости.

Экономика В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.

Политика Путин упростил получение автомобильных номеров Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.