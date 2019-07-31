Их проводят сотрудники службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России, сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ) МВД и Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Москве", - сказал источник.

с чего всё началось

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Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве

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