Происшествия
Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в МосквеКоммерсантъ 01:39
Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля. Как сообщает «ОВД-Инфо», сотрудники полиции пришли в квартиры руководителя движения «Левый блок» Василия Кузьмина и участника акции Сергея Фомина.
Читать в источнике
Оценить50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 03:27, Ашберн
Происшествия
Митинг в Москве 27 июля расценили как массовые беспорядки
Обновлено вчера в 09:57
Финансы
Украинская гривна рекордно подорожала
Украинская гривна рекордно укрепилась к доллару. По данным Нацбанка страны, во вторник, 30 июля, 1 доллар стоит 25,25 гривны.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
США отказались участвовать в «нормандском формате»
Хотя «само заявление» расширения «нормандского формата» не исключало, сказал Бессмертный.
Обновлено вчера в 18:28
Общество
Bitcoin опять уступил Ethereum. Китай представил новый крипторейтинг
Bitcoin теперь занимает 11 место, уступив альткоину Cosmos, который попал в этот рейтинг впервые.
Обновлено в 03:08
Общество
Китай запретил мусульманам демонстрировать религию
Формально в Китае существует свобода религии, но большинство религиозных организаций сталкивается с жестким государственным контролем — христианским церквям тоже запрещено демонстрировать символику.
Обновлено в 02:32
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
Обновлено вчера в 14:30
Футбол
Малком отклонил предложение «Эвертона» ради перехода в «Зенит»
Полузащитник «Барселоны» Малком отклонил предложение английского «Эвертона» ради перехода в «Зенит».
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
Американская компания представила аналог российского «Авангарда»
Американская компания Raytheon завершила эскизный проект гиперзвукового планера, который может оснащаться разным вооружением.
Обновлено вчера в 06:05
Политика
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Общество
Только 13% россиянок назвали себя красивыми
Еще 13% опрошенных россиянок назвали свою внешность среднестатистической, а 19% выбрали вариант «обычная».
Обновлено в 02:08
Происшествия
Авиация МЧС начала тушить лесные пожары в Красноярском крае
Авиация МЧС России приступила к тушению лесных пожаров на территории Красноярского края.
Обновлено в 02:26
Футбол
Представитель «Арсенала» провел переговоры с «Ренном» по Косьельни
Косьельни выступает за "Арсенал" с 2010 года. В прошедшем сезоне он провел 29 матчей и забил 3 гола.
Обновлено вчера в 17:16
Космос
Новый метод помог определить одну из крупнейших черных дыр Вселенной
Астрономы определили массу одной из крупнейших сверхмассивных черных дыр во Вселенной.
Обновлено вчера в 09:19
Происшествия
Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности
Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.
Обновлено в 01:58
Происшествия
В Челябинске прооперировали пострадавшего в резонансном ДТП
В Челябинске прооперировали екатеринбуржца, который попал в резонансное ДТП с участием бывшего вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова.
Обновлено в 02:37
Политика
Климкин рассказал о «ссоре» с Лавровым
Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал сообщения о том, что он «поссорился» с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Париже.
Обновлено вчера в 09:57
Политика
Трамп намерен заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Россия придут к соглашению в сфере контроля над вооружениями.
Обновлено в 00:05
Экономика
Закон об ипотечных каникулах вступил в силу
В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:15
Наука
Конопля оказалась в 30 раз эффективнее аспирина
В 1986 году исследователь Мэрилин Барретт из Лондонского университета впервые идентифицировала два флавоноида каннабиса, известные как канфлавин А и канфлавин В. Было установлено, что оба обладают противовоспалительным действием, в 30 раз более эффективным, чем аспирин.
Обновлено вчера в 06:05
Футбол
Полузащитник «Урала»: в Польше футболисты боялись Черчесова
Новичок «Урала» полузащитник Рафал Августиняк рассказал, как в Польше относились к Станиславу Черчесову, который ранее возглавлял «Легию».
Обновлено в 02:44
Экономика
С августа работавшие в 2018 году пенсионеры получат прибавку к пенсии
Размер прибавки рассчитывается индивидуально и зависит от получаемой в 2018 году заработной платы.
Обновлено 29 июля в 09:33
Происшествия
Обвиненный во взятке в 114 млн рублей заммэра Якутска вышел из СИЗО
Все фигуранты громкого уголовного дела о рекордной для Якутии взятке на 114 миллионов рублей теперь под домашним арестом: заммэра Якутска Василия Гоголева суд выпустил из СИЗО, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Якутского городского суда.
Обновлено в 02:34
Происшествия
В Афганистане при взрыве погибли 34 человека
Обновлено в 01:53
Кино
Дочь Брюса Ли раскритиковала Тарантино
Шеннон Эмери Ли, дочь Брюса Ли и Линды Ли Кэдвелл, младшая сестра актера Брэндона Ли, подвергла критике Квентина Тарантино.
Обновлено вчера в 11:21
Культура
Мединский прокомментировал жалобу «Пионера» из-за «Смерти Сталина»
Министр культуры Владимир Мединский прокомментировал РИА Новости желание кинотеатра "Пионер" оспорить в Конституционном суде РФ нормы выдачи прокатного удостоверения в связи с его отзывом на фильм "Смерть Сталина", отметив "неторопливость" юристов кинотеатра.
Обновлено в 02:04
Политика
Суд закрыл дело Демпартии США против России
Ранее Демпартия повторно внесла поправки в текст иска к России, российской военной разведке и 12 другим ответчикам о вмешательстве в президентские выборы в пользу господина Трампа.
Обновлено вчера в 18:17
Происшествия
Задержан мужчина, напавший с топором на брокеров в Петербурге
Сотрудники полиции задержали злоумышленника, который топором нанес тяжелые травмы двоим сотрудникам брокерской конторы в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 01:51
Политика
Зеленского предупредили об угрозе жизни
Жизнь президента Украины Владимира Зеленского находится под угрозой из-за его решения отменить военный парад в День независимости страны.
Обновлено в 02:26