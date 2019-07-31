Происшествия

Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в МосквеКоммерсантъ 01:39

Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля. Как сообщает «ОВД-Инфо», сотрудники полиции пришли в квартиры руководителя движения «Левый блок» Василия Кузьмина и участника акции Сергея Фомина.
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К двум участникам акции оппозиции в Москве пришли с обысками

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