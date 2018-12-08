Происшествия

Полиция применила водометы против манифестантов в Париже
ТАСС
07:41

Полиция применила водометы против вышедших в субботу на улицы Парижа участников движения "желтые жилеты", передает корреспондент ТАСС с места событий. Инцидент произошел на авеню Морсо, прилегающей к Елисейским полям.
ТАСС07:41
с чего всё началось

Массовые протесты во Франции: репортаж ФАН с места событий. Live!

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей Владимир Тулин прибыл в Париж, где в субботу проходят масштабные акции протеста против повышения цен на топливо и ряда других непопулярных решений французских властей.
ФАНвчера в 08:23

Подробнее о событии

В Париже начались столкновения протестующих с полицией

Коммерсантъ07:55

Париж: после газа в ход пошли водометы

Вести.Ru07:47

Как проходят протесты «жёлтых жилетов» в Париже

RT на русском06:46

Полиция применила водометы против манифестантов в Париже

ТАСС07:41

Франция протестует — задержания, погромы и слезоточивый газ. Онлайн‐трансляция

Телеканал 360°06:16

Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Париже

Life.ru06:32

В Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих

РИА Новости04:47
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Происшествия

Названа возможная причина гибели людей в итальянском клубе

Обновлено в 07:24
Происшествия

Дончанин узнал в задержанном ФСБ моряке пытавшего его сотрудника СБУ

«После освещения ситуации в СМИ в следственное управление ФСБ России инициативно обратился житель Донецка, который опознал одного из задержанных сотрудников СБУ Украины как лицо, пытавшее его после задержания в городе Бердянске с причинением очень серьёзных телесных повреждений», — уточнил он.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Мужчина выжил после падения из окна двенадцатого этажа в Москве

Инцидент произошёл в районе Марьино. Мужчина выпал из окна квартиры, находящейся на 12 этаже многоэтажного жилого дома.
Обновлено в 08:33
Происшествия

В Московской области дачники устроили массовую драку

В Подмосковье несколько дачников устроили массовую драку, передает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по региону.
Обновлено в 08:16
Происшествия

В Индии автобус упал в овраг, погибли 11 человек

Автобус съехал с дороги в овраг в индийском штате Джамму и Кашмир, 11 человек погибли, 19 получили ранения, сообщает местная газета Greater Kashmir со ссылкой на представителей департамента здравоохранения.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Челябинская школьница на Mercedes сбила инспектора ДПС

Обновлено в 07:34
Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП у аэропорта Домодедово

Крупное ДТП произошло утром в субботу у московского аэропорта Домодедово.
Обновлено в 07:53
Происшествия

В Петербурге в научном центре вспыхнул пожар

Обновлено в 08:22
Происшествия

Рыбак выловил 48 кг кокаина на Маршалловых островах

Рыбак на Маршалловых островах выловил 48 кг кокаина общей стоимостью в 4 миллиона долларов, сообщает в субботу радиостанция RNZ.
Обновлено в 06:51
Происшествия

Возгорание на Киевском вокзале в Москве не обнаружено

Обновлено в 05:17
Происшествия

В Рязанской области в ДТП погибли четыре человека

Четыре человека погибли, один госпитализирован после столкновения легкового автомобиля Mitsubishi Lancer с большегрузом Scania в Рязанской области на автодороге М-5 "Урал", сообщается на сайте УМВД России по Рязанской области.
Обновлено в 07:28
Происшествия

В Дагестане во время спецоперации убили боевика

По данным НАК, убитый боевик был причастен к нападениям на сотрудников правоохранительных органов, в частности убийству в Кизилюртовском районе республики сотрудников полиции.
Обновлено в 06:57
Происшествия

Под Саратовом пьяного водителя задержали после погони со стрельбой

Сотрудники госавтоинспекции потребовали у водителя остановить автомобиль, у которого не горела передняя фара.
Обновлено в 08:07
Происшествия

Спасенная Розенбаумом пассажирка самолета рассказала о произошедшем

Пассажирка рейса Москва–Симферополь Ольга Богданова, которой оказал первую помощь народный артист России Александр Розенбаум, рассказала о своем спасении, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 07:15
Происшествия

На Северной площади прорвало трубу

Автомобили передвигаются по воде. По предварительным данным, на Северной площади произошел прорыв трубы.
Обновлено в 08:18
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