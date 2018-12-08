Полиция применила водометы против вышедших в субботу на улицы Парижа участников движения "желтые жилеты", передает корреспондент ТАСС с места событий. Инцидент произошел на авеню Морсо, прилегающей к Елисейским полям.

Полиция применила водометы против манифестантов в Париже

Происшествия Происшествия В ходе протестов в Париже пострадали 30 человек

Происшествия Происшествия Самолет из Израиля сел в Ростове-на-Дону из-за смерти пассажира Направлявшийся из Тель-Авива в Москву самолет с 91 пассажиром на борту совершил экстренную посадку в 16:20 мск в аэропорту Ростова-на-Дону "Платов".

Происшествия Происшествия Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Иркутской области Автобус с рабочими врезался в металлической ограждение на территории предприятия в иркутском Братске, пострадали девять человек, сообщили ТАСС в ГИБДД.

Происшествия Происшествия В Домбае спасли застрявших на канатной дороге туристов Спасатели в Карачаево-Черкесии эвакуировали 12 туристов, застрявших на канатной дороге в курортном поселке Домбай, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональном главке МЧС.

Происшествия Происшествия Мужчина выжил после падения из окна двенадцатого этажа в Москве

Происшествия Происшествия Видео расправы: подростка повалили, избили ногами и попрыгали на нем Подростка повалили на землю, били ногами и прыгали на нем.

Происшествия Происшествия На Кубани мужчина и двое детей погибли в аварии с грузовиком В аварии погибли 34-летний водитель Lada Priora и двое детей, находившихся с ним в машине.

Происшествия Происшествия В давке в ночном клубе в Италии погибли шесть человек В давке на концерте в клубе вблизи итальянского города Анкона погибли шесть человек, еще около 120 человек пострадали, сообщает газета Republica.

Происшествия Происшествия В Московской области дачники устроили массовую драку

Происшествия Происшествия На Кубани полиция начала проверку видео с учителем, ударившим ученика Кубанская полиция начала проверку ролика, появившегося сегодня в интернете, на котором, судя по всему, пьяный учитель бьет ученика.

Происшествия Происшествия В Москве подростки на Outlander влетели в стену

Происшествия Происшествия В Челябинске пытались скрыть факт ДТП с участием школьницы на Mercedes

Происшествия Происшествия У аэропорта «Домодедово» столкнулись трактор и легковая автомашина