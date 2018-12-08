Происшествия

Полиция применила водометы против манифестантов в Париже
ТАСС
07:41

Полиция применила водометы против вышедших в субботу на улицы Парижа участников движения "желтые жилеты", передает корреспондент ТАСС с места событий. Инцидент произошел на авеню Морсо, прилегающей к Елисейским полям.
ТАСС07:41

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