Происшествия
Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Париже
Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в ПарижеКоммерсантъ09:50
Участники протеста «желтых жилетов» в Париже вступили в столкновение с полицией. Против демонстрантов применили шумовые гранаты и слезоточивый газ. Протестные демонстрации продолжаются 5 января в крупных городах Франции.
Коммерсантъ09:50
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Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья не признал вину в мошенничестве
Бывший заместитель председателя и экс-министр финансов правительства Подмосковья Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве, не признал своей вины на допросе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:22
Происшествия
СКР проверит информацию о захвате россиян пиратами в Гвинейском заливе
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о захвате в Гвинейском заливе у берегов Бенина российских моряков, шедших на судне под флагом Панамы.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Семьям погибших и пострадавшим в Магнитогорске выплатят 65 млн рублей
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому семьям погибших и пострадавшим в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске будет выплачено 65 млн руб. Об этом он написал в Twitter.
Обновлено в 10:56
Происшествия
В Москве эвакуировали «Детский мир»
Обновлено в 11:14
Происшествия
Два человека погибли при сходе лавины в горах Сочи
Два человека погибли в результате схода лавины на закрытой для катания трассе горнолыжного курорта в Сочи.
Обновлено в 08:06
Происшествия
В одном из студенческих общежитий Москвы произошла массовая драка
По данным источника агентства, массовая драка произошла в общежитии МГСУ между иностранными студентами, в которой участвовали, в том числе, граждане Китая.
Обновлено в 11:14
Происшествия
На рынке «Сельма» в Калининграде загорелись торговые ряды
Торговые ряды на рынке "Сельма" загорелись в Калининграде, огонь локализован на площади около 600 квадратных метров.
Обновлено в 10:15
Происшествия
В Подмосковье проведут проверку после отравления детей в санатории
Обновлено в 08:14
Происшествия
Под Лос-Анджелесом неизвестный открыл стрельбу в боулинг-клубе
Обновлено в 05:14
Происшествия
Верника оштрафовали на 500 рублей за езду по пешеходной зоне в Москве
«Верник признан виновным в езде по тротуарам и оштрафован на 500 рублей», — цитирует слова собеседника ТАСС.
Обновлено в 10:50
Происшествия
В Петербурге мужчина избил фельдшера скорой помощи
Мужчина нанес телесные повреждения фельдшеру скорой помощи в Санкт-Петербурге, полиция проводит проверку по факту конфликта, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Самолет Кишинев—Москва вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности
Обновлено в 08:54
Происшествия
В Таиланде три человека погибли в результате урагана Pabuk
Три человека погибли, один считается пропавшим без вести в результате тропического урагана Pabuk, обрушившегося в конце недели на южные провинции Таиланда, заявил в субботу глава таиландского департамента по преодолению природных катастроф Чайяпхон Тхитхисак.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Избита лечащий врач упомянутого на пресс-конференции Путина мальчика
В городе Черемхово Иркутской области избита и ограблена врач-педиатр, занимающаяся онкобольным мальчиком Владиславом Шестаковым.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Три человека погибли в ДТП на М-5
Смертельное ДТП, в котором погибли три человека произошло в 10:10 05.01.2019 г. в Камышлинском районе Самарской области на федеральной трассе М-5, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Обновлено в 04:30