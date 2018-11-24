с чего всё началось

Полиция Парижа применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов на Елисейских полях, сообщает телеканал BFM TV, ведущий прямую трансляцию с места событий.

Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Париже

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