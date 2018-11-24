Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Париже
Ведомости
05:33

Полиция Парижа применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов на Елисейских полях, сообщает телеканал BFM TV, ведущий прямую трансляцию с места событий.
Ведомости05:33
с чего всё началось
Полиция Парижа применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов на Елисейских полях, сообщает
 телеканал BFM TV, ведущий прямую трансляцию с места событий.
Ведомости05:33

Подробнее о событии

Полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов в Париже

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