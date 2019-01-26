Происшествия
Полиция разогнала погромщиков на акции «желтых жилетов» в ПарижеКоммерсантъ 10:33
Полиция и машины с водометами разогнали погромщиков. 15 человек были задержаны, передает телеканал BFM TV. На 14:00 по местному времени Министерство внутренних дел насчитало 22 тыс. демонстрантов во всей Франции и 2700 в Париже.
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