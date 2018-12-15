Происшествия

Число задержанных на протестах во Франции приблизилось к 90
Газета.Ru
06:32

В столичном регионе Франции Иль-де-Франс во время акций протеста "желтых жилетов" задержаны 87 человек, сообщает France Info. По данным издания, активное противостояние митингующих и полиции началось в районе Елисейских полей.
Газета.Ru06:32

Подробнее о событии

Протестующие прорвали кордон полиции на Елисейских Полях в Париже

Известия06:11

Полиция Парижа разогнала «желтые жилеты» слезоточивым газом

Телеканал 360°04:58

Число задержанных на протестах во Франции приблизилось к 90

Газета.Ru06:32

Акции «желтых жилетов»: задержания и смертельное ДТП

Вести.Ru07:10

Число задержанных на протестах в столичном регионе Франции достигло 79

RT на русском06:14

В центре Парижа началась акция «жёлтых жилетов»

Говорит Москва04:18

Число задержанных в столичном регионе Франции превысило 50 человек

РИА Новости05:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 07:55, Ашберн
Происшествия

В Подмосковье на трассе участковому взрывом оторвало кисти рук

Обновлено в 05:22
Происшествия

В Ялте грузовик рухнул на аквапарк

В Ялте грузовой автомобиль упал с обрыва на аквапарк отеля "Интурист", сообщает ТАСС со ссылкой управление МВД по региону.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Мужчина напал с ножом на полицейского в Москве

В Москве вооружённый ножом мужчина напал на полицейского и нанёс ему удар в область сердца. Об этом сообщается на сайте СК по Москве.
Обновлено в 03:05
Происшествия

В Петербурге неизвестные погасили пламя Вечного огня на Марсовом поле

Полицейские Петербурга разыскивают группу лиц, которые 14 декабря погасили пламя Вечного огня на Марсовом поле - старейшего в стране, от которого был зажжен огонь на Могиле Неизвестного солдата в Москве.
Обновлено в 01:28
Происшествия

В «Домодедово» экстренно сел самолет из-за состояния пассажира

Обновлено в 04:03
Происшествия

Число погибших в ДТП с автобусом и фурой увеличилось до трех человек

Ранее сообщалось, что на месте столкновения рейсового автобуса №506 и грузовой фуры Scania погибли два человека.
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия

В Индии пассажирский самолет экстренно сел из-за угрозы взрыва

Обновлено в 02:59
Происшествия

Мошенники придумали новый способ вымогательства денег у водителей

Петербургские мошенники нашли новый способ вымогательства денег с водителей — они подкладывают под дворники на лобовом стекле «квитанцию» за якобы нарушение ПДД.
Обновлено в 02:47
Происшествия

В ДТП в Ростовской области погиб один человек

Один человек погиб, еще двое получили травмы в результате аварии в Азовском районе Ростовской области, говорится в сообщении ГУ МВД по региону.
Обновлено в 03:28
Происшествия

В Якутии 12 человек пострадали в ДТП с пьяным водителем

Обновлено в 02:56
Происшествия

Из-под руин дома в Фастове достали тела погибших

В городе Фастов спасатели извлекли из-под обломков дома тела двух погибших, заявили в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сказано 14 декабря на официальном сайте ведомства.
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия

В Лиссабоне 28 человек пострадали в результате схода трамвая с рельсов

По меньшей мере 28 человек пострадали в результате схода трамвая с рельсов в Лиссабоне.
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия

В Приамурье в ДТП с автомобилем полиции пострадали шесть человек

Травмы получили шесть человек, в том числе два сотрудника полиции. У виновника аварии зафиксировали признаки алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия

Жертвами инцидента с грузовиком в Непале стали 18 человек

По меньшей мере 18 человек погибли после того, как в пятницу небольшой грузовик упал с обрыва в центральной части Непала.
Обновлено вчера в 14:22
Происшествия

Петербургский школьник катался с горки и получил тяжелую травму головы

11-летнего мальчика госпитализировали в тяжёлом состоянии с черепно-мозговой травмой В одну из петербургских больниц в пятницу, 14 декабря, доставлен 11-летний школьник с тяжелой черепно-мозговой травмой, сообщают "Невские новости".
Обновлено в 07:46
ещё по теме
Главное