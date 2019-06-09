Происшествия

Полиция применила газ против демонстрантов в ГонконгеИзвестия 16:56

Столкновения между демонстрантами и полицией произошли в Гонконге. Стражи порядка применили перцовый газ и дубинки. Как сообщает Reuters, часть участников многотысячной акции протеста против закона об экстрадиции с КНР попыталась штурмовать здание Законодательного совета.
Читать в источнике
с чего всё началось
Ранее отмечалось со ссылкой на газету South China Morning Post
, что более миллиона человек вышли на демонстрацию в специальном административном районе КНР Гонконг в знак протеста против поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия.
РИА Новости15:20

Подробнее о событии

Полиция применила газ против демонстрантов в Гонконге

Известия16:56

В Гонконге полиция применила газ для разгона протестов

РИА Новости15:20

В Гонконге более 1 млн человек протестуют против нового закона об экстрадиции

Коммерсантъ11:47

В Гонконге во время рекордно массовых протестов произошли столкновения

Эхо Москвы15:05

СМИ: полиция применила перцовый газ и дубинки против демонстрантов в Гонконге

ТАСС14:43

В Гонконге полиция применила перцовый газ и дубинки против демонстрантов

Говорит Москва15:10

Более 1 млн человек вышли на акцию протеста в Гонконге

Газета.Ru13:07
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 18:09, Ашберн
Происшествия

На Украине возбудили дело по факту загрязнения реки Рось химикатами

Обновлено в 15:18
Шоу-бизнес

Собчак появилась на «Кинотавре» без Богомолова

Телеведущая Ксения Собчак вышла на красную дорожку фестиваля "Кинотавр" без режиссера Константина Богомолова.
Обновлено в 17:24
Политика

Киев предостерег Молдавию от «российского сценария федерализации»

В МИД Украины выразили обеспокоенность в связи с политическим кризисом в Молдавии и призвали власти страны не допустить вмешательства внешних сил, целью которых является реализация «российского сценария федерализации».
Обновлено в 18:03
Футбол

«Спартак» перед Кубком Америки вспомнил южноамериканских легионеров

Акция приурочена к дню латиноамериканского футбола. К тому же 14 июня стартует 46-й розыгрыш Кубка Америки.
Обновлено в 15:17
Шоу-бизнес

Ксения Бородина с мужем отдыхает в Турции

Телеведущая поделилась яркими снимками. Ксения Бородина вместе со своим мужем Курбаном Омаровым отправилась отдыхать в Турцию.
Обновлено в 09:00
Игры

Пресс-конференция Microsoft на Е3 2019 — собираем все новости с мероприятия

В 23:00 МСК начнётся первая полноценная пресс-конференция Е3 2019 — на этот раз выставку открывает Microsoft, у которой и ожидается самое громкое мероприятие.
Обновлено в 15:43
Музыка

Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России

Российский певец Григорий Лепс в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал сообщение об отмене участия группы «Машина времени» в рамках сборного концерта на Красной площади по случаю Дня России 12 июня.
Обновлено в 15:39
Политика

Мнучин назвал внесение Huawei в черный список вопросом нацбезопасности

Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что внесение китайской компании Huawei в черный список является исключительно вопросом национальной безопасности и никак не связано с торговой войной между странами.
Обновлено в 08:56
Автоспорт

Хэмилтон выиграл гонку в Канаде благодаря штрафу Феттеля

Обновлено в 16:09
Теннис

Рафаэль Надаль выиграл «Ролан Гаррос» в 12-й раз

Обновлено в 14:36
Политика

КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру

«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Москвичка захватила в плен «мужа на час»

Женщине нужно было покрасить стену на кухне, и она обратилась к услугам "мужа на час".
Обновлено в 09:29
Происшествия

Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест

Обновлено вчера в 15:20
Происшествия

Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова

В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
Обновлено в 16:39
Общество

Власти Солсбери решили выкупить дом Скрипаля

По словам Канингема, соседи Скрипалей опасаются, что дом купят люди, которые захотят сделать деньги на истории отравления в Солсбери и превратят его в гостиницу.
Обновлено в 13:54
Шоу-бизнес

Младшую дочку Елены Подкаминской перепутали с мальчиком

Младшую дочку российской актрисы театра и кино Елены Подкаминской перепутали с мальчиком.
Обновлено в 15:04
Политика

МИД высказался по обращению в арбитраж в Гааге по Крыму

МИД России отреагировал на обращение Украины и заявил, что у морского арбитража в Гааге нет компетенции для рассмотрения вопросов о принадлежности суши, передает RT.
Обновлено в 15:23
Армия и оружие

В Балтийском море стартовали учения НАТО

В воскресенье, 9 июня, в Балтийском море стартуют учения ВМС стран Североатлантического альянса BALTOPS 2019, в которых будут задействованы 44 корабля.
Обновлено в 01:00
Недвижимость

Квартирам не хватает покупателей

В качестве примера эксперт приводит Сочи, где недвижимость за месяц подорожала на 3,5%, до 121,6 тыс. руб. за кв. м и Владивосток — положительная динамика 3,3%, до 119,3 тыс. руб. за кв. м. Цены на вторичную недвижимость начали расти вслед за первичным рынком в середине прошлого года.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Эксперты: в моче Голунова следов наркотиков не обнаружено

Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили в моче Ивана Голунова следов наркотиков.
Обновлено в 16:08
Общество

Главврач больницы, где осматривали Голунова, заявил о своей преданности Путину и Собянину: «Для меня понятия важнее правил»

Главврач 71-й клинической больницы Москвы Александр Мясников рассказал, что является доверенным лицом президента РФ Владимира Путина и мэра Первопрестольной Сергея Собянина «не по обязанности, а по убеждению», зачастую для него «понятия» важнее «писаных правил».
Обновлено в 08:49
Общество

Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем компании-строителя Крымского моста

Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем ООО "СГМ-Мост", тогда как раньше доли компании находились на балансе строительного холдинга ООО "Стройгазмонтаж", свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".
Обновлено в 15:59
Политика

США намерены устранить доминирование Amazon, Apple, Facebook и Google

Конгресс США планирует по итогам антимонопольного расследования в отношении компаний Amazon, Apple, Facebook и Google выявить и ликвидировать чрезмерное доминирование на рынке цифровых услуг.
Обновлено в 13:45
Кино

В Сочи открылся юбилейный «Кинотавр»

Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня. Президентом кинофестиваля с 2005 года является продюсер Александр Роднянский.
Обновлено в 13:08
Футбол

Сборная Португалии обыграла Нидерланды в финале Лиги наций

Обновлено в 16:55
Политика

Китай предупредил о последствиях от соблюдения санкций США

Власти Китая предупредили крупные технологические компании, такие как Microsoft и Dell, о серьезных последствиях, которые их ждут, если они последуют запрету США и прекратят поставлять технологии китайским компаниям.
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес

Виктор Литвинов публично извинился перед Татьяной Мусульбес

Обновлено в 16:00
Игры

Киану Ривз назвал дату выхода Cyberpunk 2077

Обновлено в 17:30
Игры

E3 2019: состоялся анонс Elden Ring от From Software и Джорджа Мартина

Обновлено в 17:28
Политика

Косачёв назвал происходящее в Молдавии «рукотворным кризисом»

«В Молдавии рукотворный кризис, в котором, как ни странно, роль основного «поджигателя» играет Конституционный суд», — написал он.
Обновлено в 16:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное