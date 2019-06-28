Происшествия

Полиция выявила миллиардную финансовую пирамиду в Ярославской областиТАСС вчера в 23:38

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.
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Полиция выявила миллиардную финансовую пирамиду в Ярославской области

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В России ликвидирована финансовая пирамида, от которой пострадали 2 тысячи вкладчиков

Говорит Москвавчера в 23:57

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РИА Новостивчера в 23:55

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РЕН ТВвчера в 23:33

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Московский Комсомолецвчера в 23:30

Ликвидирована «финансовая пирамида», нанесшая ущерб более 1 млрд рублей

Интерфаксвчера в 23:02
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 03:10, Вашингтон
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Политика односторонних действий и протекционизм отдельных развитых стран являются главной угрозой для развития мировой экономики, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин.
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Согласно первым подсчетам, сокращение туристического потока из России за оставшийся период года окажет на экономику влияние примерно до $200-300 млн.
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