Происшествия
Полиция выявила миллиардную финансовую пирамиду в Ярославской областиТАСС вчера в 23:38
"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.
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