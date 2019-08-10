Общество

Полиция предупредила о готовящихся на митинге в Москве провокацияхLenta.ru 07:50

«К сотрудникам ГУ МВД России по Москве обратились организаторы митинга на проспекте Сахарова с заявлением о том, что Л. Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия», — говорится в сообщении.
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Организаторы митинга в Москве обратились с заявлением к полиции о готовящихся провокациях

ТАСС07:41

Полиция: организаторы митинга в Москве заявили, что Любовь Соболь готовила провокации

Коммерсантъ07:34

МВД: Организаторы митинга на проспекте Сахарова предупредили о возможных провокациях от Л.Соболь

Агентство Москва07:35

Полиция получила уведомление от организаторов митинга в Москве о возможных провокациях

Говорит Москва07:26

В столичную полицию сообщили о планах Соболь устроить провокацию на согласованном митинге

РИАМО07:26

Полиция заявила об уведомлении от организаторов митинга о провокациях

РБК07:17

Организаторы митинга обратились с заявлением о готовящихся провокациях – МВД

Москва 2407:32
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