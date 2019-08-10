Общество
Полиция предупредила о готовящихся на митинге в Москве провокацияхLenta.ru 07:50
«К сотрудникам ГУ МВД России по Москве обратились организаторы митинга на проспекте Сахарова с заявлением о том, что Л. Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия», — говорится в сообщении.
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Общество
На проспекте Сахарова в Москве начался согласованный митинг
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