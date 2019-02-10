Происшествия
Полиция подтвердила задержания на «Марше материнского гнева»BFM.ru 07:52
Ранее СМИ сообщили о задержаниях в ходе этой акции в Петербурге и Москве. Несогласованный «Марш материнского гнева» проходит сегодня в нескольких российских городах в поддержку активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко — ее подозревают в участии в деятельности нежелательной организации.
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с чего всё началось
В Москве полицейские задержали еще одного участника акции в поддержку активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко «Марш материнского гнева», сообщает «ОВД-Инфо».Медиазона06:59
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Общество
«Русские Витязи» показали новую фигуру высшего пилотажа
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Глава "Роскосмоса" подчеркнул, что нештатные ситуации соответствуют статистике надежности ракеты.
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Политика
Украинского епископа не пустили в русский монастырь на Афоне
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Происшествия
В Сети появилось видео падения метеорита в Венесуэле
Обновлено в 06:48
Происшествия
Испанский официант задержан по подозрению в убийстве русской девушки
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Политика
На Украине пожаловались на проблемы со въездом в Россию
Глава украинской погранслужбы Олег Слободян заявил, что пограничники России стали якобы без оснований отказывать украинцам во въезде.
Обновлено вчера в 23:53
Общество
В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за сильного ветра, который ожидается в регионе в понедельник, 11 февраля.
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Экономика
Reuters: PDVSA переводит банковские счета своих СП в Газпромбанк
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Обновлено вчера в 18:12
Общество
«Победа» отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики
Авиакомпания "Победа", входящая в группу "Аэрофлот", отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики для питьевой воды.
Обновлено в 03:58
Хоккей
Россия обыграла Чехию в матче шведского этапа Евротура
Сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в матче третьего этапа Еврохоккейтура — Шведских хоккейных игр.
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Общество
Режим ЧС введен на Новой Земле из-за нашествия белых медведей
Режим ЧС введен с 9 февраля на территории архипелага Новая Земля в связи с массовым нашествием белых медведей.
Обновлено вчера в 08:46
Наука
В Западной Сахаре ученые нашли следы ранее неизвестной цивилизации
В настоящее время ученые по всему миру продолжают активно исследовать нашу планету в поисках следов цивилизаций, ранее существовавших на ней.
Обновлено в 04:46
Общество
Картины Гитлера не смогли продать на аукционе в Нюрнберге
Ульрих Мали, мэр Нюрнберга, в котором в 1945 году прошел суд над нацистскими преступниками, назвал торги проявлением дурного вкуса, аукционный дом не исключает, что вновь попытается продать предполагаемые работы Гитлера.
Обновлено в 05:02
Авто
Названы самые удобные автомобили на российском рынке
Эксперты портала SpeedMe назвали топ-5 самых удобных автомобилей, представленных на российском рынке.
Обновлено в 00:03
Здоровье
Скворцова назвала сроки завершения эпидемии гриппа в России
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в интервью Первому каналу заявила, что эпидемия гриппа в России в 2019 году завершится в середине апреля.
Обновлено в 08:12
Политика
Посол США призвал Германию увеличить оборонные расходы из-за России
На фоне разногласий с Россией по Украине страны НАТО заявили о ряде мер по расширению военной деятельности в Европе, включая укрепление сил быстрого реагирования, рост американского контингента, резкое расширение программы учений и патрулирования, а также увеличение оборонных расходов.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Торговый центр «Океан» загорелся на Сахалине
Пожар возник в торговом центре "Океан" в городе Оха Сахалинской области, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС региона.
Обновлено вчера в 20:59
ЖКХ
Снег с площадок временного хранения начали вывозить для утилизации
В Москве приступили к вывозу снега с площадок временного хранения для утилизации.
Обновлено в 07:15
Музыка
Рэпер установил мировой рекорд по скорости читки
Рэпер Mac Lethal из США установил мировой рекорд по скорости читки, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 22:34
Кино
В новой серии «Простоквашино» покажут влюбленного Дядю Федора
Серия называется «Вишневая феерия», ее уже можно посмотреть на YouTube-канале киностудии «Союзмультфильм», сообщают «Актуальные новости».
Обновлено в 03:12
Происшествия
Четыре ребенка погибли при пожаре в Новосибирской области
В пресс-службе МЧС по Новосибирской области сообщили, что пожар произошел в частном доме.
Обновлено вчера в 14:48
Общество
Психолог назвала основную опасность соцсетей
"Технофобия утихнет, и станет ясно, что есть небольшой процент людей, которые на самом деле страдают от зависимости, а есть те, кому нужно научиться управлять своим временем, поведением и использованием технологий для достижения своих целей", - считает Ратледж.
Обновлено в 01:42
Гаджеты
Елена Малышева высмеяла рейтинг «радиоактивных» смартфонов
Известная телеведущая Елена Малышева прокомментировала недавнее исследование компании Statista, в котором говорится о смартфонах с самым высоким уровнем электромагнитного излучения.
Обновлено в 08:06
Спорт
Штухец выиграла золото в скоростном спуске на ЧМ, Вонн — третья
Словенская горнолыжница Илка Штухец выиграла золото в скоростном спуске на чемпионате мира в Швеции.
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Общество
Airbnb могут оштрафовать на €12,5 млн в Париже
Мэрия Парижа намерена отсудить порядка €12,5 млн у онлайн-сервиса аренды жилья Airbnb.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Отцу юного хоккеиста выстрелили в голову во время матча в Москве
Обновлено вчера в 15:02
Шоу-бизнес
Экс-резидент Comedy Woman извинилась за шутку о генерале Карбышеве
Одна из бывших участниц юмористического шоу Comedy Woman Наталия Медведева принесла свои извинения за шутку шестилетней давности о советском генерале Дмитрии Карбышеве.
Обновлено вчера в 19:47
Гаджеты
Кроссовки от компании Google будут измерять вес
В планах у всемирно известной компании Google — разработать кроссовки нового поколения.
Обновлено в 06:41