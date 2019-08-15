Происшествия
Полиция передала коньяк забаррикадировавшемуся в Котельниках стрелкуИзвестия 13:04
Полицейские выполнили требование мужчины, устроившему стрельбу и забаррикадировавшемуся в магазине в подмосковных Котельниках, передав ему коньяк. Об этом сообщил представитель полиции на месте происшествия.
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