Происшествия

Полиция передала коньяк забаррикадировавшемуся в Котельниках стрелкуИзвестия 13:04

Полицейские выполнили требование мужчины, устроившему стрельбу и забаррикадировавшемуся в магазине в подмосковных Котельниках, передав ему коньяк. Об этом сообщил представитель полиции на месте происшествия.
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

В ГУ МВД сообщили о переговорах со стрелявшим в Котельниках

RT на русском12:00

Вооруженный мужчина забаррикадировался в парикмахерской Котельников

Подмосковье Сегодня10:48

Ревнивец с ружьем, захвативший магазин в Котельниках, сдался после получения коньяка

Интерфакс13:09

В Котельниках мужчина устроил стрельбу в парикмахерской, сообщил источник

РИА Новости10:06

Полиция задержала забаррикадировавшегося после стрельбы в магазине в Котельниках мужчину, возбуждено дело

Агентство Москва13:08

В Котельниках мужчина устроил стрельбу из ружья в парикмахерской

ТАСС09:28

Видео: мужчина открыл стрельбу из ружья в подмосковной парикмахерской

РЕН ТВ09:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 13:16, Ашберн
Происшествия

Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus

Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено в 09:07
Происшествия

Кремль наградит летчиков, посадивших в поле самолет

Обновлено в 08:48
Происшествия

Кому принадлежат свалки у аэродрома Жуковский

Несмотря на всё вышеперечисленное министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин заявил, что свалок возле Жуковского нет, ближайший к аэродрому мусорный полигон «Сафоново» находится в 14 км, да и тот закрыли семь лет назад.
Обновлено в 12:36
Экономика

Экспорт грузинского вина в Россию обвалился

По данным ведомства, в Россию в мае этого года отправили 4 522 250 бутылок грузинского вина, в июне — 4 209 866, а в июле — только 3 550 264 бутылок.
Обновлено в 13:08
Музыка

Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»

Обновлено в 07:57
Общество

Назван размер справедливой зарплаты россиян

Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.
Обновлено в 09:07
Происшествия

В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика

Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 05:12
Культура

Актер Эрик Робертс намерен получить гражданство России

Обновлено в 02:15
Технологии

Плавучий энергоблок «Ломоносов» перевезут из Мурманска на Чукотку

23 августа первый российский плавучий энергоблок "Академик Ломоносов" перевезут в порт Певек на Чукотке.
Обновлено в 10:35
Политика

В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса

Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Политика

Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Энергетика

Fitch ожидает снижение EBITDA «Газпрома» из-за поставок СПГ в Европу

Fitch указывает, что 30% европейского экспортного газа «Газпрома» в 2019-2020 годах будут продаваться по спотовым ценам, в то время как остальной объём экспортного газа будет реализован по ценам, установленным контрактами с нефтяной привязкой, а также гибридными контрактами, учитывающими цены на нефть и спотовые цены на газ.
Обновлено в 12:54
Происшествия

Первые пассажиры севшего в поле А321 улетели в Симферополь

Первая группа пассажиров лайнера A321, утром севшего на поле в Подмосковье после отказа двигателей, вылетела в Симферополь.
Обновлено в 10:42
Происшествия

Макгрегор ударил пожилого мужчину по лицу за отказ выпить его виски

Обновлено в 05:15
Хоккей

«Авангард» обыграл московское «Динамо» в контрольном матче в Балашихе

Обновлено в 12:46
Здоровье

В молочной продукции брянских производителей выявили фальсификат

По данным Россельхознадзора местные производители заменили молочное сырье на растительные компоненты.
Обновлено в 09:17
Футбол

Михайличенко стал главным тренером киевского «Динамо»

Обновлено в 11:04
Футбол

ФК «Тамбов» внес в заявку ещё трёх игроков

Футбольный клуб «Тамбов» внес в заявочный лист для участия в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги еще трех футболистов.
Обновлено в 10:07
Авто

Hyundai Creta получил новый двигатель

Уже известно, что со сменой поколений Hyundai Creta несколько подрастет: в длину и ширину кроссовер увеличится на 10 мм, а колесная база вырастет на 20 мм – до 2610 мм.
Обновлено в 05:06
Общество

Собянин рассказал о реставрации Северного речного вокзала

Реставрация Северного речного вокзала завершится в 2020 году.
Обновлено в 12:50
Футбол

Футболист покончил с собой из-за постоянных травм

Обновлено в 10:05
Политика

Экспорт российского леса в Китай может быть полностью прекращен

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что если Пекин не станет вместе с Москвой решать проблему незаконных вырубок, Россия может полностью запретить экспорт своего леса в Китай.
Обновлено вчера в 23:10
Шоу-бизнес

Продюсер Цоя: «У меня был целый пакет с вещами Виктора»

Первый продюсер группы «Кино» Юрий Белишкин рассказал «СтарХиту», с чего все началось.
Обновлено в 12:20
Общество

Умер профессор, географ Юрий Симонов

В 96 лет умер профессор МГУ, доктор географических наук, создатель школы геоморфологии Юрий Симонов.
Обновлено в 11:39
Общество

ВЦИОМ: Россияне выплачивают кредиты без трудностей

На ежемесячную выплату по кредитам у 31 процента россиян уходят от 10 до 20 процентов семейного дохода, 16 процентов опрошенных выделяют на погашение своих кредитных долгов от 21 до 30 процентов бюджета.
Обновлено в 08:27
Политика

В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев

В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено вчера в 03:43
Футбол

«Порту» собирается подать в суд на «Матч ТВ»

«Порту» пошел в атаку на «Матч ТВ« — Как я уже говорил ранее, «Матч ТВ» должен был заплатить за трансляцию за полтора часа до матча, — сказал Маркеш.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено вчера в 18:53
Авто

В России предложили ужесточить правила техосмотра

В России могут ввести обязательную процедуру проверки работоспособности системы вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».
Обновлено в 06:04
Общество

Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

Обновлено в 00:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное