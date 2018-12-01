Сотрудники полиции встретили участников группы IC3PEAK на вокзале в Новосибирске перед концертом, который был запланирован на 1 декабря, рассказал «Медиазоне» менеджер группы Олег Митрофанов.

с чего всё началось

Новосибирские полицейские отпустили участников группы IC3PEAK, ранее задержанных на железнодорожном вокзале города. Об этом РБК сообщил менеджер группы Олег Митрофанов. Музыканты были задержаны 1 декабря, их доставили в линейное отделение на станции Новосибирск-Главный.

Происшествия Происшествия В ходе акций протеста в Париже пострадали более 60 человек

Происшествия Происшествия СК возбудил дело по факту схода вагонов на Транссибе По факту схода с рельсов 35 вагонов грузового поезда в Омской области возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Происшествия Происшествия Поход в киевское кафе закончился для иностранца расстрелом В субботнюю ночь рядом с кафе в Киеве выстрелами в спину убили 39-летнего иностранца.

Происшествия Происшествия В Магнитогорске при обрушении на территории предприятия погиб рабочий На территории Магнитогорского металлургического комбината произошло обрушение углепластикового короба, в результате произошедшего один человек погиб, ещё один пострадал.

Происшествия Происшествия У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,3

Происшествия Происшествия Скоростной экспресс в Киеве сломался на следующий день после запуска Аэроэкспресс Киев-Борисполь сломался на следующий день после его торжественного запуска.

Происшествия Происшествия В районе Керченского пролива столкнулись два иностранных судна Lady Maria доложил, что поврежден винт, Azov Concord отдал аварийный правый якорь с якорь-цепью, встал на якорь в других координатах, загрязнений нет, пострадавших нет.

Происшествия Происшествия Шесть детей пострадали в ДТП с грузовиком в Красноярском крае На полуострове Таймыр Красноярского края в ДТП с грузовиком и микроавтобусом пострадали шесть детей, еще два человека погибли.

Происшествия Происшествия СК начал проверку из-за отравления школьников крысиным ядом в Казани

Происшествия Происшествия В Волхове около 50 тыс. человек остались без воды из-за аварии В городе Волхове Ленинградской области из-за засорения водозаборной трубы произошла аварийная остановка насосов станции подъема, в результате около 50 тыс. человек остались без воды.

Происшествия Происшествия Более 700 машин заблокированы на трассах Кубани из-за снежных заносов В Краснодарском крае из-за снежных заносов на трассах М-4 «Дон» и Р-217 в заторы попали более 700 автомобилей.

Происшествия Происшествия В Самарской области в ДТП погибли два человека Два человека погибли, еще пятеро, включая несовершеннолетних, пострадали в ДТП с участием трех автомобилей на трассе Тольятти - Ташла в Самарской области, сообщила в субботу пресс-служба ГУ МВД по региону.

Происшествия Происшествия В США пассажирский самолет во время полета потерял обшивку двигателя

Происшествия Происшествия В порту Одессы украинские пограничники обнаружили радиоактивный груз