Происшествия

Полиция отпустила задержанных участников группы IC3PEAK
РБК
11:00

Новосибирские полицейские отпустили участников группы IC3PEAK, ранее задержанных на железнодорожном вокзале города. Об этом РБК сообщил менеджер группы Олег Митрофанов. Музыканты были задержаны 1 декабря, их доставили в линейное отделение на станции Новосибирск-Главный.
РБК11:00
с чего всё началось

Участников группы IC3PEAK задержали в Новосибирске

Сотрудники полиции встретили участников группы IC3PEAK на вокзале в Новосибирске перед концертом, который был запланирован на 1 декабря, рассказал «Медиазоне» менеджер группы Олег Митрофанов.
Медиазона06:28

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Музыкантов группы IC3PEAK отпустили из отдела полиции в Новосибирске

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Участников группы IC3PEAK отпустили из полиции

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Полиция отпустила всех участников группы IC3PEAK

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В Новосибирске задержана группа IC3PEAK

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В группе IC3PEAK рассказали об угрозах полицейских в Новосибирске подкинуть им наркотики

Говорит Москва06:56
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