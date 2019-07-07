с чего всё началось

Сотрудники полиции задержали злоумышленника, который в воскресенье взял в заложники сотрудниц одного из финансовых учреждений в Одессе. Об этом сообщила пресс-служба областного управления полиции.

Происшествия В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза «Альянс врачей» В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, Владимира Сотникова и Павла Зеленского.

Происшествия Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Происшествия На азотном заводе в Турции прогремел взрыв На азотном заводе в провинции Кютахья на западе Турции в воскресенье, 7 июля, произошел взрыв. О жертвах и пострадавших ничего не известно.

Политика Рейтинг одобрения работы Трампа стал рекордным в его карьере Согласно результатам опроса, 51% американцев одобряют экономическую политику Трампа, но рейтинги одобрения его деятельности по восьми другим пунктам значительно ниже: от 42% в налоговой сфере до 29% в вопросе глобального потепления.

Армия и оружие Потенциал Су-57 высоко оценили в Германии Немецкое издание Stern в своем материале пишет, что Россия откроет для себя новые возможности с истребителем пятого поколения Су-57, которому был посвящен материал.

Футбол Месси могут на два года отстранить от выступлений за сборную Главную звезду сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси могут отстранить на два года от выступлений за сборную страны после критики КОНМЕБОЛ, сообщает AS.

Экономика Татарстан стал четвертым в России по объему продаж новых грузовиков В список лучших по объему рынка новых грузовых машин попали также Ханты-Мансийский АО - третье место и Татарстан, занявший четвертую строчку рейтинга.

Происшествия Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.

Политика США пригрозили Ирану новыми санкциями Госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что Соединенные Штаты введут новые санкции против Ирана, а также изолируют его.

Общество ЮНЕСКО внесла памятники Пскова в Список всемирного наследия Комитет ЮНЕСКО включил памятники древнего Пскова в Список объектов всемирного наследия. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье, 7 июля.

Политика Минтранс оценил потери авиакомпаний от запрета сообщения с Грузией Российские авиакомпании потеряют около трех миллиардов рублей из-за прекращения авиасообщения с Грузией.

Экономика Deutsche Bank уволит 18 тыс. сотрудников В ходе преобразований будут уволены около 18 тыс. сотрудников, говорится в заявлении наблюдательного совета.

Здоровье В Минздраве оценили данные о норме потребления молочных продуктов Главный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян рассказал, что для здорового человека не существует определённых норм потребления молочных продуктов в сутки.

Политика Грузинский телеведущий в предельно нецензурной форме оскорбил Путина Грузинский телеведущий обратился в телеэфире, который вещает миллионам зрителей, с обращением президенту России Владимиру Путину, которое он оформил в предельно нецензурной и античеловеческой форме.

Происшествия Задержаны 16 человек после взрыва автомобиля в Турции Сотрудники правоохранительных органов Турции задержали 16 человек, подозреваемых в причастности к взрыву автомобиля в городе Рейханлы, 7 июля сообщает Anadolu.

Происшествия Водитель взорвавшегося на Урале бензовоза находился в нетрезвом виде Водитель бензовоза, который взорвался после аварии в Свердловской области, находился в нетрезвом состоянии.

Армия и оружие Появились подробности задержания «ценного свидетеля» по делу о гибели «Боинга» Дочь Цемаха утверждает, что на момент гибели самолета он был «обычным военным» и «просто стоял на блокпосту», а руководить противовоздушной обороной начал только в октябре 2014-го.

Политика Путин поздравил строителей БАМа Президент России Владимир Путин записал обращение к строителям и добровольцам Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ), поздравив их с 45-летием начала строительства.

Общество В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.

Кино Ученые раскрыли секрет успеха киновселенной Marvel Ученые из австралийского Аделаидского университета, воспользовавшись математической моделью, установили истинные причины популярности киновселенной Marvel.