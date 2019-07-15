Происшествия

Задержанных на встрече криминальных авторитетов в Люберцах арестовалиГоворит Москва 11:37

Сегодня подмосковная полиция задержала в одном из кафе участников сходки так называемых криминальных авторитетов.
Читать в источнике
с чего всё началось
Как сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ
, на всех задержанных составлены административные протоколы по статье о мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением полиции (ч. 2, ст. 20.1 КоАП РФ).
Ридус05:55

Подробнее о событии

Задержанные на криминальной сходке устроили массовую драку

URA.Ru09:13

На криминальной «сходке» в Люберцах были задержаны 32 человека

Интерфакс05:36

Задержанных криминальных авторитетов в Подмосковье арестовали за «мелкое хулиганство»

Московский Комсомолец11:59

Источник сообщил о задержании в Люберцах внука Деда Хасана

РИА Новости06:18

СМИ сообщили о задержании внука Деда Хасана

РБК07:10

Суд арестовал 30 человек за хулиганство после сходки криминальных авторитетов в Люберцах

ТАСС11:32

Внук Деда Хасана задержан на криминальной сходке в Люберцах

Znak.com03:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 13:29, Вашингтон
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Александр Гобозов попал в аварию

Обновлено в 07:31
Хоккей

Жердев пройдет просмотр в «Тамбове» из ВХЛ

Обновлено в 08:44
Спорт

Сборная России победила представителей США в финале Лиги наций

В финале турнира отечественные волейболисты обыграли команду США.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия

Суд арестовал основателя «Нового потока» Мазурова

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:53
Происшествия

В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа

В Санкт-Петербурге теплоход на подводных крыльях «Метеор» врезался в Дворцовую набережную неподалеку от Эрмитажа.
Обновлено в 13:13
Армия и оружие

В Госдуме оценили возможность новых провокаций у Крымского моста

Обновлено в 11:18
Армия и оружие

Два «Белых лебедя» подняли в воздух истребители трех балтийских стран

Летчики дальней авиации ВКС РФ регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана, которые проходят в строгом соответствии с международными правилами.
Обновлено в 12:42
Политика

Вакарчук предложил сажать за переговоры с Россией

Партия «Голос» солиста группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука выступила с инициативой ввести уголовную ответственность за сепаратные переговоры с представителями России.
Обновлено в 11:51
Финансы

Рубль подкосит снижение ставок Банка России

Снижение доходности грозит рублю ослаблением, однако Косатый предупреждают, что есть и другие риски, которые говорят в пользу роста USDRUB к 69 рублям за доллар.
Обновлено в 09:54
Происшествия

Полиция не оштрафует Загитову за вождение без прав

Правоохранители Удмуртии прекратили расследование административного дела в отношении 17-летней олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой за управление автомобилем без прав из-за истечения срока давности нарушения, сообщили РИА Новости в МВД по республике.
Обновлено в 08:02
Происшествия

СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана

Обновлено в 05:43
Политика

Зеленский объяснил отказ от езды на работу на велосипеде

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стал ездить на работу на велосипеде, как обещал в ходе выборов, потому что его кортеж из двух-трех автомобилей никому на дороге не мешает.
Обновлено в 11:04
Происшествия

Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников

Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Политика

Министр обороны Германии объявила об отставке

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен уходит в отставку. Об этом она написала на своей странице в Twitter.
Обновлено в 11:30
Политика

Украина продлила запрет на ввоз российских товаров

Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.
Обновлено в 12:54
Происшествия

В Москве девушка умерла во время массажа

Обновлено в 13:10
Политика

Илью Яшина сняли с выборов в Мосгордуму

Обновлено в 12:56
Политика

В правительстве Германии объяснили проблемы Меркель с дыханием

Трудности с дыханием канцлера Германии Ангелы Меркель, которые произошли во время встречи с журналистами в Париже, не были связаны с каким-либо заболеванием.
Обновлено в 12:50
Политика

Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой

Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России.
Обновлено в 11:33
Политика

МИД ответил на призыв Евросоюза сохранить ДРСМД

В МИД прокомментировали призыв Евросоюза к России сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 12:28
Общество

Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми парами

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что право однополым супругам усыновлять детей приведет к вырождению человечества.
Обновлено в 07:06
Политика

Луценко заявил о невозможности передачи Вышинского России

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что передача главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского России невозможна, пока украинский суд не вынесет решение по его делу.
Обновлено в 11:59
Политика

Турчинов: Украина не переживет третий майдан

Напомним, поводом для второго майдана стал отказ от подписания правительством в ноябре 2013-го соглашения об ассоциации с европейским сообществом.
Обновлено в 08:52
Наука

Магнитный актуатор превратил портрет Ван Гога в «Крик» Мунка

В качестве примера исследователи создали пластину, которая при воздействии магнитного поля поворачивается, благодаря чему изображенный на ней автопортрет Винсента Ван Гога меняется на картину Эдварда Мунка «Крик».
Обновлено в 11:37
Музыка

Тереза Мэй станцевала под песню группы ABBA

На сей раз политик станцевала под песню Dancing Queen ("Танцующая королева") всемирно известной шведской группы ABBA.
Обновлено в 05:57
Авто

Компания Porsche реконструировала легендарный полигон Нардо

На тестовом полигоне Нардо, площадь которого составляет 700 гектаров, проводят испытания более 90 автомобильных компаний.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие

Армия США пригрозила собравшимся штурмовать «Зону 51»

Армия США выпустила строгое предупреждение в связи с распространяющимися призывами по поиску добровольцев для штурма "Зоны 51" в целях освобождения якобы содержащихся там в неволе инопланетян.
Обновлено в 11:07
Наука

Предки людей кормили детей в течение года после рождения

Исследователи из Медицинской школы в Нью-Йорке пришли к выводу, что предки людей кормили детей в течение года после рождения.
Обновлено в 11:49
Происшествия

В Анталье за два месяца умерли 13 украинцев

В туристической Анталье на юге Турции за два месяца умерли 13 украинцев, сообщает издание Twnews.com 15 июля 2019 года.
Обновлено в 05:04
Общество

Россиянам могут предоставить дополнительный выходной

У россиян старше 40 лет может появиться ежегодный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 05:22
Главное