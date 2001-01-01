Футбол
Полиция обыскала офис владельца «Чайки» из-за букмекеровMetaratings 04:34
Полиция провела обыски в офисе владельца клуба «Чайка» (Песчанокопское) Андрея Чайки в связи с подозрениями в обмане букмекеров. По данным издания Блокнот-Ростов, в разных регионах России на один из матчей с участием ФК «Чайка» были сделаны ставки на общую сумму в 60 млн рублей.
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Букмекеры о ситуации с ФК «Чайка»: «Названная сумма выигрыша выглядит завышенной»
Блокнот Ростов-на-Дону06:48
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