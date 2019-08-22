Футбол
В офисе владельца ФК «Чайка» прошли обыскиБлокнот Ростов-на-Дону 01:03
По данным источника «Блокнот Ростов» накануне в офисе компании «Чайка» в бизнес-центре «Колизей» прошли обыски. Причиной стали подозрения в том, что футбольный клуб «Чайка», которым и владеет компания, обманул букмекеров.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Букмекеры о ситуации с ФК «Чайка»: «Названная сумма выигрыша выглядит завышенной»
Блокнот Ростов-на-Дону06:48
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:37, Ашберн
Космос
Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура
Обновлено вчера в 23:39
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Футбол
Тамез отказался от перехода в «Спартак»
Хавбек «Ниццы» Адриан Тамез решил отказаться от перехода в московский «Спартак».
Обновлено в 05:41
Происшествия
Состояние найденной в нижегородском лесу девочки оценивают как тяжелое
Обновлено вчера в 17:32
Политика
Джонсон и Меркель выступили против возвращения РФ в G8
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступили против возвращения в России в G8.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Кино
Вышел трейлер фильма о домогательствах в Fox News с Марго Робби
Студия Lionsgate первый тизерный трейлер драмы о домогательствах в Fox News Bombshell.
Обновлено в 04:54
Происшествия
В Челябинской области девочка погибла от удара током
В среду, 21 августа, в больнице Сосновского района Челябинской области умерла 12-летняя девочка.
Обновлено в 02:43
Кино
Новый фильм о Джеймсе Бонде может стать последним
Новый фильм о Джеймсе Бонде будет называться No Time To Die. В прокат картина выйдет в апреле 2020 года.
Обновлено в 06:15
Гаджеты
Первый Core i9 с TDP 35 Вт: Intel Core i9-9900T поступил в продажу
Само собой, по производительности Core i9-9900T уступает другим представителям серии.
Обновлено в 02:06
Политика
Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Общество
Владелец польского ресторана оскорбил украинцев
Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
Кино
Режиссер Сергей Соловьев откроет свой театр в Москве
Обновлено в 04:24
Политика
В США губернатор штата Вашингтон вышел из предвыборной гонки
Обновлено вчера в 22:41
Культура
Игорь Крутой рассказал о конфликте с Лаймой Вайкуле
Композитор и продюсер Игорь Крутой прокомментировал слова Лайме Вайкуле о конфликте с ним.
Обновлено в 01:07
Политика
Над Донецком подняли российский флаг
Обновлено в 02:43
Происшествия
Работник «Магнита» умер на совещании от передозировки наркотиков
Инспектор по пожарной безопасности в сети магазинов «Магнит» умер на рабочем совещании от передозировки наркотиков.
Обновлено в 03:26
Кино
Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года
Дуэйн Джонсон смог заработать 89,4 миллиона долларов за год благодаря съемкам в фильмах «Форсаж: Хоббс и Шоу» и «Небоскреб», а также в сериале «Футболисты» и рекламе.
Обновлено в 04:24
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Игры
В Cyberpunk 2077 может появиться мультиплеер
Обновлено в 07:32
Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
«Титаник сливается с природой», — заключил исследователь. Корабль находится под водой в 600 км от побережья Ньюфаундленда более 100 лет.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Восьмилетний ребёнок угнал машину родителей
Восьмилетний мальчик из Германии угнал машину родителей, для того чтобы просто покататься.
Обновлено в 05:02
Политика
CNN: адвокат Трампа обсудил дело Байдена с представителем Зеленского
Адвокат президента США Рудольф Джулиани провел переговоры с помощником президента Украины Андреем Ермаком относительно расследования дела бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и возможных попыток Украины навредить избирательной кампании Дональда Трампа.
Обновлено в 05:48
Гаджеты
Samsung обновил смартфон Galaxy A30s
В смартфоне Samsung Galaxy A30s теперь стоит камера с тремя основными модулями.
Обновлено в 06:39
Футбол
МВД возбудило уголовное дело о договорном характере матча ПФЛ
Уголовное дело возбуждено по факту оказания противоправного влияния на результат матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между "Чайкой" из Ростовской области и новороссийским "Черноморцем", сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 05:50
Наука
У гималайского Озера Скелетов обнаружили кости европейцев
Вокруг гималайского озера Роопкунд обнаружено огромное количество человеческих костей, поэтому у озера есть второе название - Озеро Скелетов.
Обновлено вчера в 06:49
Общество
Московский метрополитен подал иск к Навальному и Яшину
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
У Лидии Федосеевой-Шукшиной в Болгарии случился сердечный приступ
Обновлено вчера в 04:44