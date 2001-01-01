Футбол
Полиция обыскала офис владельца «Чайки» из-за букмекеровMetaratings 04:34
Полиция провела обыски в офисе владельца клуба «Чайка» (Песчанокопское) Андрея Чайки в связи с подозрениями в обмане букмекеров. По данным издания Блокнот-Ростов, в разных регионах России на один из матчей с участием ФК «Чайка» были сделаны ставки на общую сумму в 60 млн рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:19, Ашберн
Политика
Кремль подтвердил подготовку саммита с участием Ирана и Турции
Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что встреча президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Рухани и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой будут обсуждаться проблемы Сирии, пройдёт 16 сентября в Анкаре.
Обновлено в 13:31
Общество
Медведев поручил Минтруду оценить переход на 4-дневную рабочую неделю
Министерство труда и социальной защиты России должно до 30 сентября определиться со своей позицией по введению четырехдневной рабочей недели в стране, сообщают «Известия» со ссылкой на перечень поручений премьер-министра Дмитрия Медведева, которые он дал по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 04:55
Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Армия и оружие
Вашингтон обвинил Москву в проведении ядерных испытаний
В МИД России обвинения со стороны Вашингтона в нарушении Москвой Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) назвали подготовкой США к проведению ядерных испытаний.
Обновлено в 13:55
Происшествия
Заблудившаяся в лесу под Нижним Новгородом девочка найдена живой
Обновлено вчера в 16:29
Футбол
Роналду призвал бороться с лесными пожарами в Амазонии
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду призвал общественность обратить внимание на лесные пожары в Амазонии.
Обновлено в 14:34
Политика
Зеленский попросил не возвращать Россию в G8
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой поддержать пожелание Киева и не возвращать Россию в G8.
Обновлено в 12:39
Политика
Песков связал сообщения о расписках с архангельских врачей с гостайной
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что персонал Архангельской областной больницы не уведомили о том, что доставленные в учреждение пострадавшие при взрыве под Северодвинском заражены радиацией.
Обновлено в 10:02
Политика
Песков не исключил, что Росреестр мог изменить данные Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Росреестр мог изменить личные данные Владимира Путина как объекта госохраны в документах на квартиру в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:48
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Певица Лайма Вайкуле заявила, что хотела бы, чтобы конкурс «Новая волна», основателем которого является продюсер Игорь Крутой, снова проходил в латвийской Юрмале.
Обновлено в 11:20
Общество
Владелец польского ресторана оскорбил украинцев
Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
Севший в кукурузном поле самолет «Уральских авиалиний» утилизируют
Авиакомпания заявила, что никакие части А321 не будут использоваться в дальнейшем Самолет АirbusA321 "Уральских авиалиний", совершивший экстренную посадку в кукурузном поле, утилизируют.
Обновлено в 08:07
Политика
Россия усилила контроль на границе с Украиной после сообщений о чуме
Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границе с Украиной после сообщений о вспышке инфекции, похожей на чуму, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 12:45
Здоровье
Главный онколог Кубани рассказал о причинах колоректального рака
Причина колоректального рака точно не определена. Это скорее сочетание наследственности, внешних факторов и образа жизни.
Обновлено в 01:35
Общество
Половина россиян запуталась в цветах российского флага
Лишь половина россиян (50 процентов) смогла правильно назвать расположение цветных полос на флаге России.
Обновлено в 10:26
Политика
Пушков счёл негодной политикой условия для возвращения России в G8
Сенатор Алексей Пушков назвал негодной политику выставления условий возвращения России в G8, а также прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о ситуации с «Большой восьмёркой».
Обновлено в 05:03
Общество
Принц Уильям полетел с семьей в Шотландию в эконом-классе
Известно, что королевская семья решила воспользоваться обычным рейсом впоследствии обрушившегося недавно шквала критики на брата Уильяма - принца Гарри и его жены Меган Маркл из-за их частых разъездов на личном самолете.
Обновлено в 14:41
Политика
Госдеп назвал причины «нарушения» Россией ДРСМД
США считают, что Россия решила "нарушить" Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за возрастающих угроз вокруг своих границ, заявили в госдепе.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р»
Минобороны опубликовало на своем YouTube-канале видеозапись первого полета разведывательного беспилотного летательного аппарата «Форпост-Р».
Обновлено в 11:58
Армия и оружие
Шойгу сообщил о неспокойных границах России
Вооружённые силы продолжаются укрепляться на фоне неспокойной ситуации на границах РФ, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, информацию которого приводит «Федеральное агентство новостей».
Обновлено вчера в 10:25
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова впервые за долгое время показала фото с сыном
Как рассказывает сама звезда, на нее подобным образом повлиял отдых на Мальдивах, куда она и подруга поехали вместе с двумя дочерями Булановой и ее младшим 12-летним сыном Никитой.
Обновлено в 05:37
Авто
В продажу вышел близнец обновленного Mitsubishi ASX
Компания Mitsubishi начала продажи нового кроссовера RVR – близнеца обновленного Mitsubishi ASX на глобальном рынке.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
Появились сообщения о получении США танка Т-90
США имеют в своем распоряжении основной боевой танк Т-90 со сварной башней, сообщил в Twitter эксперт польского журнала Nowa Technika Wojskowa («Новая военная техника») Дамиан Ратка.
Обновлено в 12:44
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Политика
Зеленский призвал 23 августа раскрасить планету в желто-синие цвета
Президент Украины Владимир Зеленский напомнил своим гражданам, что 23 августа в стране отмечается День государственного флага.
Обновлено в 13:42
Происшествия
Дальнобойщик 17 часов вез в Екатеринбург переломанного кота
Дальнобойщик Александр Ермолаев из Саратова спас кота, сбитого недалеко от села Языково в Башкирии.
Обновлено в 07:39
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия
Пострадавший в инциденте с Макгрегором прокомментировал случившееся
Пострадавший в недавнем происшествии с Конором Макгрегором впервые прокомментировал случившееся.
Обновлено в 14:50
Авто
В Лондоне установили уличный автомат по продаже автомобилей
Исходя из результатов опроса, в ходе которого выяснилось, что в процессе покупки автомобиля британцев больше всего отталкивает именно отсутствие понимания его итоговой стоимости, идея с продажей машин в вендинговых аппаратах выглядит идеальным решением.
Обновлено в 03:45