Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре МосквыРБК вчера в 20:03

Бойцы ОМОНа на нескольких служебных автобусах приехали к Хохловской площади — месту, известному среди московской молодежи как «Яма» — и массово задерживает собравшихся с применением силы, передает корреспондент «Медиазоны». Одну из девушек бойцы ОМОНа волокли по асфальту.

с чего всё началось

Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы. В полицейском ведомстве заявили, что проводят профилактические мероприятия, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы

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