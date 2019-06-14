Происшествия
Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре МосквыРБК вчера в 20:03
Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы. В полицейском ведомстве заявили, что проводят профилактические мероприятия, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
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с чего всё началось
Бойцы ОМОНа на нескольких служебных автобусах приехали к Хохловской площади — месту, известному среди московской молодежи как «Яма» — и массово задерживает собравшихся с применением силы, передает корреспондент «Медиазоны». Одну из девушек бойцы ОМОНа волокли по асфальту.Медиазонавчера в 14:58
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Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено вчера в 12:09
Происшествия
Звезду сериала «Универ» задержали в центре Москвы
Актера Александра Гайдуляна задержали полицейские во время профилактического рейда на Хохловской площади.
Обновлено в 03:45
Политика
Путин подарил Си Цзиньпину российское мороженое на день рождения
Китайскому лидеру исполнилось 66 лет 15 июня Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения и подарил ему российское мороженое, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Обновлено в 02:49
Происшествия
В Подмосковье легкомоторный самолет совершил жесткую посадку
Обновлено вчера в 15:02
Религия
Православные отмечают Троицкую родительскую субботу
Православные христиане отмечают Троицкую родительскую субботу, день общеправославного поминовения усопших, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:51
Единоборства
Макдональд защитил титул чемпиона и вышел в финал Гран-при Bellator
Макдональд вышел в финал Гран-при Bellator в полусреднем весе, в котором встретится с бразильцем Дугласом Лимой.
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Армия и оружие
CNN сообщил о попытках Ирана сбить дрон США перед атакой на танкеры
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На благотворительном мероприятии, проходившем в пятницу в формате аукциона, были представлены 17 картин, нарисованных маленькими пациентами детского онкогематологического центра Приморского края.
Обновлено вчера в 13:13
Технологии
Крупнейший в мире самолет продается за 400 миллионов долларов
Холдинг-компания Vulcan планирует продать крупнейший в мире самолет Stratolaunch Systems за 400 миллионов долларов США.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Обновлено вчера в 04:08
Политика
Следователи представят новые данные в рамках дела о катастрофе MH17
Объединенная следственная группа была сформирована в 2014 году Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной для совместного проведения расследования.
Обновлено вчера в 08:24
Происшествия
Помилованный капитан браконьерского судна вернулся на Украину
Четырёх моряков обменяли на команду захваченного Украиной крымского рыболовецкого судна "Норд". Капитан украинского судна оставался в Крыму.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
Акимов пообещал решить вопрос с частотами для сетей 5G за два года
Вице-премьер Максим Акимов заявил, что власти ведут переговоры с производителями оборудования и поставщиками, которые могут быть задействованы для создания в России сетей 5G, однако вопрос с частотами для них еще не решен, передает ТАСС.
Обновлено в 01:43
Музыка
Алсу присвоили звание народной артистки
Обновлено в 03:53
Политика
Гонконг приостановит рассмотрение поправок к закону об экстрадиции
Правительство Гонконга в субботу в полдень объявит о приостановке рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые вызвали массовые акции протеста, сообщает газета South China Morning Post.
Обновлено вчера в 23:54
Авто
Названы топ-10 марок авто, к которым относятся как к средству передвижения
Проведя опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 марок, к машинам которых владельцы относятся как к средству передвижения.
Обновлено вчера в 09:29
Шоу-бизнес
Менеджер Бритни Спирс утверждает, что она может никогда не вернуться на сцену
Обновлено вчера в 22:00
Единоборства
Федор Емельяненко прокомментировал подписание контракта с Bellator
Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко поделился мнением о решении подписать контракт с Bellator.
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После восьми лет семейной жизни Лорак приняла решение расстаться с Мурадом Налчаджиоглу, в браке с которым она родила дочь.
Обновлено в 01:09
Политика
Глава Демократической партии Молдавии покинул страну
Лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк действительно покинул страну, сообщили 15 июня в пресс-службе партии.
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Обновлено в 03:13
Футбол
«Динамо» объявило о переходе защитника Калинина из «Рубина»
Защитник «Рубина» Игорь Калинин продолжит карьеру в «Динамо». Московский клуб заключил с 23-летним футболистом контракт на три года.
Обновлено вчера в 11:07
Армия и оружие
В конгресс США внесли законопроект о сдерживании РФ в Прибалтике
В конгресс США внесли законопроект о "сдерживании российской агрессии" в Прибалтике.
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Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено вчера в 12:46
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к тюремному сроку
Обновлено вчера в 01:13
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено вчера в 01:00
Политика
Экс-канцлер ФРГ признал законность присоединения Крыма к России
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что присоединение Крыма к России прошло в соответствии с законом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:25
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево
Что еще известно: SSJ100, выполнявший рейс из Москвы в Мурманск 5 мая, вернулся в аэропорт Шереметьево и совершил аварийную посадку.
Обновлено вчера в 07:48