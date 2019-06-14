Происшествия
Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре МосквыРБК вчера в 20:03
Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы. В полицейском ведомстве заявили, что проводят профилактические мероприятия, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
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с чего всё началось
Бойцы ОМОНа на нескольких служебных автобусах приехали к Хохловской площади — месту, известному среди московской молодежи как «Яма» — и массово задерживает собравшихся с применением силы, передает корреспондент «Медиазоны». Одну из девушек бойцы ОМОНа волокли по асфальту.Медиазонавчера в 14:58
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Происшествия
Дело о массовой драке в селе под Пензой переквалифицировали
Уголовное дело по факту массовой драки в селе Чемодановка Пензенской области переквалифицировали на более тяжкие статьи.
Обновлено в 00:41
Здоровье
Каждый пятый обладатель татуировки имеет проблемы со здоровьем
Оказалось, что каждый пятый участник эксперимента испытывал проблемы со здоровьем из-за татуировки или пирсинга.
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
В Оманском заливе атакованы два танкера
Двум танкерам, подвергшимся атакам в Оманском заливе, оказывают помощь ВМС США, сообщается 13 июня в официальном заявлении Пятого флота.
Обновлено 13 июня в 04:23
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено 13 июня в 11:47
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Обновлено вчера в 04:08
Политика
Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну
14 июня уволенное президентом Игорем Додоном правительство Молдавии во главе с премьер-министром Павлом Филипом согласилось уйти в отставку.
Обновлено вчера в 19:20
Религия
Православные отмечают Троицкую родительскую субботу
15 июня православные христиане отмечают родительскую (Троицкую) субботу — день поминовения усопших.
Обновлено вчера в 22:22
Политика
Шредер назвал законным присоединение Крыма к России
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Крым был присоединен к России совершенно законно, пишет Bild.
Обновлено вчера в 22:10
Транспорт
Водителям разрешат разгоняться на дорогах до 130 км в час
Скоростной лимит на дорогах хотят повысить до 130 километров в час.
Обновлено вчера в 05:29
Шоу-бизнес
Каменских показала постельное фото после свадьбы с Потапом
Певица Настя Каменских поделилась в инстаграме откровенным снимком. На фото артистка снята со спины.
Обновлено вчера в 04:28
Происшествия
Агапитова рассказала о разврате в детском лагере под Выборгом
Обновлено вчера в 07:55
Авто
Ford завершил производство легковых автомобилей в России
Производство автомобилей Ford завершилось, однако предприятия в Ленобласти и Набережных Челнах окончательно закроются в конце июня.
Обновлено вчера в 10:33
Авто
Опубликованы изображения Dodge RAM с ретро-деталями от SRT-10
Фанаты марки, несомненно, помнят полноразмерный пикап Dodge RAM 1 500 SRT-10 с 8,3-литровым бензиновым мотором от спорткара Viper SRT-10, который выпускался с 2004 по 2006 годы.
Обновлено вчера в 12:02
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено вчера в 14:51
Политика
В Японии открылась встреча министров энергетики и экологии
Россию на совещании представляют министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин и замминистра энергетики Антон Инюцын.
Обновлено в 00:30
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено вчера в 12:10
Политика
Путин прибыл в Таджикистан для участия в саммите СВМДА
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено вчера в 12:09
Футбол
Бразилия разгромила Боливию на старте Кубка Америки
Как итог, сборная Бразилии добилась убедительной победы со счетом 3:0, которая принесла бразильцам три очка в турнирной таблице группы "А". У них промежуточное первое место, однако свои матчи не сыграли соперники — команды Перу и Венесуэлы.
Обновлено вчера в 22:30
Наука
В Китае нашли свидетельство древнейшего употребления конопли
В Китае эксперты смогли обнаружить древнейшее доказательство курения конопли, сообщает naked-science.ru.
Обновлено 13 июня в 03:25
Авто
Объявлены цены на Mazda 3 нового поколения для России
В машине появилась новая система управления G-Vectoring Control Plus и фирменный адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go – Mazda Radar Cruise Control (MRCC).
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия
В Москве задержали актера из «Универа» за мат
Обновлено в 00:20
Экономика
Названы первые российские города для запуска сетей 5G
Создание сетей 5G в России идет по плану, первые зоны коммерческой эксплуатации сетей появятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, сообщил 15 июня вице-премьер Максим Акимов в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине По его словам, к 2021 году будет полностью решен вопрос с диапазонами радиочастот.
Обновлено в 00:32
Авто
Новый Geely SX11 с мотором от Volvo уже поступил в продажу
Новый Geely SX11 с гибридной силовой установкой предлагается на китайском авторынке от 129 800 юаней (в российских рублях - около 1 200 000).
Обновлено вчера в 06:46
Авто
В Приморье начали выпускать двигатели для экспорта в Японию
Обновлено вчера в 21:51
Футбол
«Бенфика» хочет купить форварда «Реала»
"Бенфика" в минувшем сезоне стала чемпионом Португалии, набрав 87 очков. Ранее сообщалось, что "Бенфика" не будет отдавать хавбека "Реалу".
Обновлено в 00:26
Политика
Суд Флориды отклонил иск женщины против Трампа за поцелуй
Федеральный окружной суд города Тампа (штат Флорида) в пятницу не принял к рассмотрению иск бывшей сотрудницы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Алвы Джонсон.
Обновлено вчера в 23:08
Экономика
Путин одобрил новые пенсионные изменения
Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
Обновлено вчера в 05:47
Политика
Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа
Москва призвала британские МИД и минобороны публично разъяснить статьи местных медиа о якобы приказе министерства обороны этой страны о "переформатировании спецназа Британии на Россию".
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение
Обновлено вчера в 11:00