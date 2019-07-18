Происшествия
МВД отказалось возбуждать дело из-за покупки лекарства для ребенкаРБК вчера в 14:34
Полиция не нашла оснований для возбуждения уголовного дела в отношении женщины, которую задержали на почте при получении посылки с не зарегистрированным в России препаратом для сына.
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с чего всё началось
«Изучение поступивших материалов показало, что результаты доследственной проверки, проведенной сотрудниками таможни, не содержат оснований для возбуждения уголовного дела», - говорится в сообщении МВД.ТК Звездавчера в 17:19
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Полиция не стала заводить дело на мать, заказавшую лекарство для тяжелобольного сына
Интерфаксвчера в 14:00
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 04:42, Вашингтон
Политика
Зеленский подтвердил готовность обменять Вышинского на Сенцова
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинца Олега Сенцова.
Обновлено в 03:27
Общество
Названы города с самым загрязненным воздухом
В Росгидромете назвали российские города, где в 2018 году был зафиксирован наибольший уровень загрязнения воздуха, пишет RT со ссылкой на данные службы.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Двух человек госпитализировали после инцидента с Boeing в Шереметьево
Два пассажира были госпитализированы после задымления самолета Boeing 737 авиакомпании Nordwind («Северный ветер»), направлявшегося из Москвы в Ереван.
Обновлено вчера в 23:51
Культура
Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Обновлено в 01:26
Политика
Зеленский объявил бойкот спикеру Рады Парубию
Президент Украины Зеленский на брифинге в пятницу, 19 июля, заявил, что больше не будет обращаться к председателю Верховной рады Парубию.
Обновлено в 04:29
Хоккей
Панарин ответил на критику после скандального интервью
Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин высказался на критику в свою сторону в инстаграме.
Обновлено в 03:34
Здоровье
Лицо филиппинца сильно увеличилось из-за неизвестной болезни
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия
В Сербии рухнул военный вертолет
Обновлено вчера в 22:41
Наука
Ученые нашли новую элементарную частицу, но это не точно
Обновлено 16 июля в 06:09
Экономика
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей
Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России
Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение санкций против "24 высокопоставленных сотрудников российской Службы безопасности и их близких соратников".
Обновлено вчера в 21:30
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено вчера в 17:53
Политика
Патрушев призвал защитить молодых интернет-пользователей от зарубежных спецслужб
Российскую молодежь необходимо защитить от посягательств иностранных спецлужб и НКО и поставить заслон перед деструктивной информацией, особенно в интернете, считает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Обновлено в 03:49
Общество
Госдума рассмотрит законопроект о капитальной застройке лесов
В ближайшее время в Государственную думу будет внесен законопроект, согласно которому будет разрешено застраивать леса объектами для отдыха и туризма, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:04
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Общество
В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса
Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
Американцы испытают тактическую гиперзвуковую ракету
Американские компании Raytheon и Lockheed Martin в конце 2019 года проведут первые испытания перспективных гиперзвуковых тактических ракет, разработка которых ведется в рамках проекта PrSM (Precision Strike Missile, высокоточная ракета).
Обновлено в 02:44
Общество
На Приморье надвигается мощный тайфун «Данас»
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Гендиректора «Рустави 2» уволили
Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. После инцидента телеканал покинули некоторые сотрудники.
Обновлено вчера в 10:31
Энергетика
Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe
Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
Обновлено вчера в 18:10
Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать ягоды
Эксперты Роскачества и Ягодного союза рассказали, как выбрать крыжовник, малину, ежевику, смородину, голубику, а также о том, как ягоды правильно мыть и хранить.
Обновлено в 01:00
Экономика
В России пальмового масла станет меньше
Ранее в Госдуму поступило множество обращений от граждан России, которые требовали принять закон об отмене использования пальмового масла.
Обновлено вчера в 02:28
Политика
Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа
Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Путин прибыл в Иркутскую область
Обновлено в 02:02
Политика
МИД РФ назвал закрытой тему «винных» санкций в отношении Грузии
В Российской Федерации является закрытой тема так называемых «винных» санкций в отношении Грузии.
Обновлено в 04:35
Происшествия
На заводе «Сибирский гурман» под Новосибирском начались обыски
Правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия под Новосибирском на заводе "Сибирский гурман", который производит полуфабрикаты, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.
Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено вчера в 08:26
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова ответила на публичные обвинения
Обновлено в 00:12
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше
Обновлено вчера в 11:23