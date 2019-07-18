Происшествия

МВД отказалось возбуждать дело из-за покупки лекарства для ребенкаРБК вчера в 14:34

Полиция не нашла оснований для возбуждения уголовного дела в отношении женщины, которую задержали на почте при получении посылки с не зарегистрированным в России препаратом для сына.
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с чего всё началось
«Изучение поступивших материалов показало, что результаты доследственной проверки, проведенной сотрудниками таможни, не содержат оснований для возбуждения уголовного дела», - говорится в сообщении
 МВД.
ТК Звездавчера в 17:19

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В МВД не стали возбуждать дело из-за покупки лекарства для ребенка-инвалида

ТК Звездавчера в 17:19

МВД отказалось возбуждать дело из-за покупки лекарства для ребенка

РБКвчера в 14:34

В МВД сообщили, что оснований для возбуждения дела против задержанной с лекарствами нет

ТАССвчера в 13:49

Против задержанной с лекарством для сына женщины не стали заводить дело

РИА Новостивчера в 14:03

Полиция не стала заводить дело на мать, заказавшую лекарство для тяжелобольного сына

Интерфаксвчера в 14:00

МВД отказалось заводить дело на женщину, заказавшую лекарство для сына

Ведомостивчера в 14:31

В МВД не нашли оснований для возбуждения дела на женщину с лекарствами

РЕН ТВвчера в 13:47
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 04:42, Вашингтон
Политика

Зеленский подтвердил готовность обменять Вышинского на Сенцова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинца Олега Сенцова.
Обновлено в 03:27
Общество

Названы города с самым загрязненным воздухом

В Росгидромете назвали российские города, где в 2018 году был зафиксирован наибольший уровень загрязнения воздуха, пишет RT со ссылкой на данные службы.
Обновлено в 02:16
Происшествия

Двух человек госпитализировали после инцидента с Boeing в Шереметьево

Два пассажира были госпитализированы после задымления самолета Boeing 737 авиакомпании Nordwind («Северный ветер»), направлявшегося из Москвы в Ереван.
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Культура

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Обновлено в 01:26
Политика

Зеленский объявил бойкот спикеру Рады Парубию

Президент Украины Зеленский на брифинге в пятницу, 19 июля, заявил, что больше не будет обращаться к председателю Верховной рады Парубию.
Обновлено в 04:29
Хоккей

Панарин ответил на критику после скандального интервью

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин высказался на критику в свою сторону в инстаграме.
Обновлено в 03:34
Здоровье

Лицо филиппинца сильно увеличилось из-за неизвестной болезни

Обновлено вчера в 22:10
Происшествия

В Сербии рухнул военный вертолет

Обновлено вчера в 22:41
Наука

Ученые нашли новую элементарную частицу, но это не точно

Обновлено 16 июля в 06:09
Экономика

Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей

Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Политика

В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России

Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение санкций против "24 высокопоставленных сотрудников российской Службы безопасности и их близких соратников".
Обновлено вчера в 21:30
Армия и оружие

В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57

Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено вчера в 17:53
Политика

Патрушев призвал защитить молодых интернет-пользователей от зарубежных спецслужб

Российскую молодежь необходимо защитить от посягательств иностранных спецлужб и НКО и поставить заслон перед деструктивной информацией, особенно в интернете, считает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Обновлено в 03:49
Общество

Госдума рассмотрит законопроект о капитальной застройке лесов

В ближайшее время в Государственную думу будет внесен законопроект, согласно которому будет разрешено застраивать леса объектами для отдыха и туризма, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:04
Политика

Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Армия и оружие

В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник

Обновлено в 02:25
Общество

В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса

Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие

Американцы испытают тактическую гиперзвуковую ракету

Американские компании Raytheon и Lockheed Martin в конце 2019 года проведут первые испытания перспективных гиперзвуковых тактических ракет, разработка которых ведется в рамках проекта PrSM (Precision Strike Missile, высокоточная ракета).
Обновлено в 02:44
Общество

На Приморье надвигается мощный тайфун «Данас»

Обновлено вчера в 22:30
Политика

Гендиректора «Рустави 2» уволили

Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. После инцидента телеканал покинули некоторые сотрудники.
Обновлено вчера в 10:31
Энергетика

Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe

Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
Обновлено вчера в 18:10
Общество

В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать ягоды

Эксперты Роскачества и Ягодного союза рассказали, как выбрать крыжовник, малину, ежевику, смородину, голубику, а также о том, как ягоды правильно мыть и хранить.
Обновлено в 01:00
Экономика

В России пальмового масла станет меньше

Ранее в Госдуму поступило множество обращений от граждан России, которые требовали принять закон об отмене использования пальмового масла.
Обновлено вчера в 02:28
Политика

Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.
Обновлено вчера в 22:25
Политика

Путин прибыл в Иркутскую область

Обновлено в 02:02
Политика

МИД РФ назвал закрытой тему «винных» санкций в отношении Грузии

В Российской Федерации является закрытой тема так называемых «винных» санкций в отношении Грузии.
Обновлено в 04:35
Происшествия

На заводе «Сибирский гурман» под Новосибирском начались обыски

Правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия под Новосибирском на заводе "Сибирский гурман", который производит полуфабрикаты, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.
Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес

Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии

Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено вчера в 08:26
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Мария Кожевникова ответила на публичные обвинения

Обновлено в 00:12
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Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше

Обновлено вчера в 11:23
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