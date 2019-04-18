Происшествия
Полиция назвала причину пожара в Нотр-ДамеИзвестия 16:07
Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание. Об этом 18 апреля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в судебной полиции Франции. Отмечается, что следователи до сих пор не могут приступить к работе в соборе из-за соображений безопасности.
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Политика
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Экономика
Крупнейшие производители марихуаны Канады и США объявили о слиянии
Соглашение о слиянии подписали канадская компания Canopy Growth Corp и крупнейший производитель каннабиса в США — Acreage Holdings, 18 апреля сообщается на сайте компании Canopy Growth.
Обновлено в 16:50
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Шесть российских атомоходов отправят на металлолом вместо модернизации
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«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей
Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.
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Звезды кино прошлись по красной дорожке перед открытием ММКФ
Звезды российского и зарубежного кино прибыли на открытие 41-го московского международного кинофестиваля.
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