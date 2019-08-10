Происшествия
Полиция назвала число задержанных после акции в МосквеРБК 13:07
За различные правонарушения после согласованной акции, прошедшей на проспекте Академика Сахарова, в центре Москвы задержаны 136 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве. Портал «ОВД-Инфо» сообщает, что, по данным на 21:45, число задержанных в Москве — 221 человек.
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Недвижимость
Что происходит на рынке коммерческой недвижимости
Что происходит на рынке коммерческой недвижимости На рынке коммерческой недвижимости бум гастрономических арендаторов: рестораны и кафе занимают все больше помещений стрит-ритейла и активно размещаются в торговых центрах.
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Политика
Путин прибыл на мотоцикле на байк-шоу в Крыму
Отмечается, что вместе с Путиным на мотоцикле приехали глава Крыма Сергей Аксёнов и врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев.
Обновлено в 13:15
Происшествия
Во время одиночных пикетов в Санкт-Петербурге начались задержания
Возле большого Гостиного двора в Санкт-Петербурге проходит серия одиночных пикетов.
Обновлено в 08:10
Транспорт
Девять станций Сокольнической линии метро закроют на неделю
Девять станций Сокольнической линии московского метро будут закрыты в течение недели — с 18 по 24 августа.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие
Снайперам ВСУ официально разрешили стрелять в мирных жителей Донбасса
Глава пресс-службы Управления Народной милиции Донецкой народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов рассказал, что командование украинской операции объединенных сил разрешило снайперам самостоятельно выбирать цель для поражения.
Обновлено в 14:28
Экономика
Акционеры Metro отказались продавать ретейлера чешскому миллиардеру
Чешский миллиардер Даниэль Кржетинский не смог заручиться поддержкой акционеров своего предложения о покупке сети гипермаркетов Metro AG, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:30
Космос
Марсоход NASA нашел на Марсе копию «Моны Лизы»
Марсоход американского аэрокосмического агентства NASA обнаружил на поверхности Марса копию «Моны Лизы».
Обновлено в 04:41
Общество
В 12 городах страны проведут работу по очистке воздуха
Воздух станет чище в 12 городах страны благодаря реализации национального проекта «Экология». Он начнётся с подраздела «Чистый воздух».
Обновлено в 14:58
Происшествия
Супертайфун убил 18 человек в Китае
14 человек значатся пропавшими без вести после схода оползня в Вэньчжоу.
Обновлено в 09:52
Армия и оружие
Гиперзвуковой комплекс «Кинжал» впервые показали публике
«Самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал» и авиационные комплексы пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода «Авиамикс», открывающего финальную часть соревнований», — отметили они.
Обновлено в 07:21
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о диагностике болезней по походке
Доктор Александр Мясников рассказал о диагностике болезней по походке и скорости ходьбы.
Обновлено в 08:44
Наука
Физики разрешили 2000-летнюю оптическую проблему
Физики из Национального автономного университета Мексики разрешили 2000-летнюю оптическую загадку - проблему Вассермана-Вольфа.
Обновлено в 10:55
Общество
Гигантская рыба выбросилась на берег Волги
В Самарской области на берегу Волги обнаружили огромного мертвого сома. Фотографию рыбы очевидцы выложили в соцсети "Вконтакте".
Обновлено в 14:44
Армия и оружие
В Йемене сепаратисты захватили президентский дворец
Замглавы МИД Йемена Мухаммад аль-Хадрами назвал произошедшее переворотом Силы Южного переходного совета (ЮПС) Йемена после четырех дней боев захватили президентский дворец в городе Аден, передает РИА Новости, ссылаясь на военный источник.
Обновлено в 15:22
Происшествия
В США миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой
Обновлено в 12:20
Здоровье
В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца
Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай рассказал о причинах возникновения распространенных заболеваний среди россиян.
Обновлено в 14:49
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено в 11:15
Армия и оружие
Бронетехника боевиков выдвинулась к линии соприкосновения в Идлибе
«Террористами группировки «Аджнад аль-Кавказ» из населенного пункта Кафер-Седжна на линию соприкосновения направлено около 200 боевиков, пять бронированных машин, десять пикапов с крупнокалиберными пулеметами и два заминированных грузовика», – сообщил Бакин.
Обновлено в 15:15
Транспорт
Видео проезда поезда по Крымскому мосту появилось в сети
Как сообщает телеканал РЕН ТВ, в интернете появился ролик, на котором видно, как по Крымскому мосту едет поезд.
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия
Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали
Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.
Обновлено в 08:49
Политика
Электоральный рейтинг Путина упал до минимума за 18 лет
До 43% рейтинг Путина падал также в начале 2005 года, следует из данных ФОМ. Наиболее высоким рейтинг Путина был в 2015 году – 74%.
Обновлено вчера в 15:09
Происшествия
Франция созывает Совбез ООН по Ливии
Франция созывает экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Ливии.
Обновлено в 14:45
Политика
Как двадцать лет назад Путин был назван преемником Бориса Ельцина
Первый президент России в телеобращении к россиянам 20 лет назад, 9 августа, заявил о том, что правительство Сергея Степашина уходит в отставку, а новым премьером станет Владимир Путин.
Обновлено вчера в 06:37
Происшествия
В Тюмени росгвардеец получил ранение при задержании
В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии, когда те попытались задержать его. Один из силовиков получил ранения.
Обновлено в 05:09
Космос
В Tesla разработали конкурента твердотельным батареям
Многие исследователи считают, что в литий-металлических батареях жидкий электролит следует заменить на твердотельный, чтобы добиться долгой и стабильной работы.
Обновлено 08 августа в 02:43
Авто
Названы 7 признаков ДТП, которые можно найти в салоне авто
Эксперты «Авто.ру» назвали ТОП-7 признаков ДТП, которые можно найти в интерьере.
Обновлено в 02:23
Общество
Росрыболовство установит новые правила любительской рыбалки
Обновлено вчера в 23:21