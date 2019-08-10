Происшествия

Полиция назвала число задержанных после акции в МосквеРБК 13:07

За различные правонарушения после согласованной акции, прошедшей на проспекте Академика Сахарова, в центре Москвы задержаны 136 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве. Портал «ОВД-Инфо» сообщает, что, по данным на 21:45, число задержанных в Москве — 221 человек.
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Несогласованная акция в центре Москвы сошла на нет

РИА Новости14:26

В Москве задержали 136 участников несогласованной акции

Интерфакс12:42

Полиция назвала число задержанных после акции в Москве

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На несогласованной акции в Москве задержали 136 человек

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