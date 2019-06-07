Происшествия
Полиция назначила служебную проверку из-за снимков в квартире ГолуноваИнтерфакс 10:53
Опубликование фотографий, якобы сделанных в квартире задержанного с наркотиками журналиста Ивана Голунова, стало причиной служебной проверки в столичной полиции.
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