Происшествия

Полиция назначила служебную проверку из-за снимков в квартире ГолуноваИнтерфакс 10:53

Опубликование фотографий, якобы сделанных в квартире задержанного с наркотиками журналиста Ивана Голунова, стало причиной служебной проверки в столичной полиции.
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Фотографии для размещения на сайте ведомства по делу Ивана Голунова предоставило УВД по ЗАО Москвы

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Говорит Москва11:58

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РБК11:34

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Коммерсантъ09:40

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ТАСС11:24

Полиция назначила служебную проверку из-за снимков в квартире Голунова

Интерфакс10:53

МВД: Опубликованные полицией фото сделаны в арендуемой журналистом «Медузы» И.Голуновым квартире

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