Происшествия
В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»Интерфакс вчера в 04:02
В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики. Об этом Русской службе Би-би-си рассказали адвокат "Агоры" Дмитрий Джулай и следователь Игорь Лопатин. Голунов вину не признает и считает задержание провокацией.
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МВД: в квартире у журналиста «Медузы» Ивана Голунова изъяли более 5 граммов кокаина
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МВД не подтвердило информацию об избиении журналиста «Медузы» И.Голунова при задержании
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