Происшествия

В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»Интерфакс вчера в 04:02

В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики. Об этом Русской службе Би-би-си рассказали адвокат "Агоры" Дмитрий Джулай и следователь Игорь Лопатин. Голунов вину не признает и считает задержание провокацией.
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Что случилось этой ночью: суббота, 8 июня

Интерфакс01:30

МВД сообщило об изъятии кокаина у журналиста Голунова

Ведомостивчера в 17:19

«Сотрудники Колокольцева сорвали Путину важное политическое мероприятие»: Константин Гаазе о деле Ивана Голунова

Дождьвчера в 15:55

Полиция изъяла в квартире журналиста «Медузы» 5 граммов кокаина

ТАССвчера в 16:17

МВД: в квартире у журналиста «Медузы» Ивана Голунова изъяли более 5 граммов кокаина

Новая газетавчера в 17:02

Полиция заявила о найденном кокаине в квартире журналиста Голунова

РБКвчера в 17:18

МВД не подтвердило информацию об избиении журналиста «Медузы» И.Голунова при задержании

Агентство Москвавчера в 04:53
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Происшествия

В Свердловской области загорелась исправительная колония

Обновлено в 02:48
Происшествия

Борисов заявил о катастрофических перегрузках SSJ 100 во время ЧП

Во время катастрофы в Шереметьево лайнер SSJ 100 испытал перегрузки, на которые не был рассчитан, заявил вице-премьер Юрий Борисов, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:19
Происшествия

Генпрокуратура: пилот погибшего рейса Москва-Орск не имел права летать

Обновлено вчера в 06:55
Общество

Представитель Алибасова рассказал о состоянии продюсера

PR-директор Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин рассказал о состоянии продюсера.
Обновлено вчера в 09:21
Шоу-бизнес

Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах

Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
Политика

Кандидат в лидеры тори Майкл Гоув признался, что употреблял наркотики

В книге журналиста Оуэна Беннетта под названием "Майкл Гоув: человек в спешке" говорится о том, что Гоув признался своим советникам во время предыдущей номинации на пост главы консервативной партии в 2016 году, что в молодости употреблял наркотики.
Обновлено вчера в 23:10
Общество

Бывший муж осужденной в США россиянки предложил ей совместную опеку

Обновлено вчера в 23:03
Экономика

В морском порту Петербурга реконструируют нефтяной терминал

В Большом порту «Санкт-Петербург» реконструируют существующие и создадут новые мощности по перевалке и хранению нефтепродуктов.
Обновлено в 03:26
Политика

Зеленский утвердился в правильности решения распустить Раду

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам работы Верховной Рады за последнее время утвердился в правильности своего решения о ее досрочном роспуске.
Обновлено вчера в 14:42
Авто

Правительство Франции готово снизить свою долю в Renault для укрепления альянса с Nissan

В настоящий момент французское государство владеет 15,01% акций Renault, в свою очередь компания имеет 43% акций Nissan.
Обновлено в 02:38
Общество

Симоньян заявила об угрозе выкидыша после инцидента с Соболь

Обновлено вчера в 06:16
Происшествия

По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали восьмого подозреваемого

Следственный комитет задержал восьмого подозреваемого по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия

Российского чиновника подстрелили за замечание водителю

Переходя дорогу, чиновник сделал замечание водителю, после чего тот вышел из машины и произвел выстрел ему в ногу, а затем скрылся с места происшествия.
Обновлено в 03:42
Армия и оружие

Армия Сирии отразила атаку боевиков в Хаме

Сирийские вооруженные силы отразили атаки боевиков в провинции Хама, уничтожив более 20 боевиков, танк и два пикапа, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.
Обновлено вчера в 15:26
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о способах защиты от жары

Высокая температура воздуха может привести к обострению хронических заболеваний, а также резкому ухудшению здоровья и перегреву организма.
Обновлено в 01:27
Политика

«Очень удивлены»: экс-посол на Украине рассказал, как Зеленского воспринимают в США

Экс-посол США на Украине Стивен Пайфер в интервью украинскому журналу Новое Время рассказал, как нового президента Украины Владимира Зеленского воспринимают в США.
Обновлено в 01:38
Технологии

В РЖД рассказали, что будут делать из переработанного мусора

Ранее ученые выяснили, что люди в среднем потребляют свыше 75 тысяч микрочастиц пластика ежегодно вместе с продуктами питания, водой и бытовой химией.
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» супруга принца Уильяма

В числе приглашенных оказалась бывшая подруга Кейт — Роуз Ханбери. Именно с ней принцу Уильяму приписывают роман.
Обновлено вчера в 21:11
Общество

Солист «На-На» отреагировал на идею о суде после отравления Алибасова

Обновлено в 02:48
Авто

Назван топ-10 популярных иномарок с пробегом в России

По итогам первых 4 месяцев 2019 года самой популярной иномаркой на вторичном авторынке России остается Ford Focus, нашедший за это время 39 358 новых владельцев.
Обновлено в 01:00
Культура

Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 01:05
Театры

В театре Табакова поставят спектакль «Моя прекрасная леди»

Как отмечает «ТАСС», ссылаясь на пресс-атташе театра Ольгу Андрейкину, классический мюзикл о простой девушке был переосмыслен в драматический спектакль.
Обновлено в 03:53
Политика

Власти ДНР получили 6,5 тыс. заявок на паспорта России за месяц

Пушилин добавил, что в настоящее время наблюдается ажиотаж в связи с возможностью получить российское гражданство.
Обновлено в 02:46
Наука

Ученые назвали причину опасного синдрома беспокойных ног

Обновлено в 01:09
Здоровье

Брянцы пожаловались на беспрерывно курящего врача травмпункта

Жалоба на врачей травмпункта в Бежицком районе Брянска была оставлена на областном портале государственных медицинских услуг.
Обновлено в 01:30
Авто

Ravon анонсировал новую бюджетную модель, реального конкурента Ладе

Эксперты не исключают, что под брендом Ravon выйдет достойный конкурент российским Ладам.
Обновлено в 02:16
Происшествия

23 человека пострадали в ДТП со школьным автобусом в Германии

23 человека пострадали в Германии в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем.
Обновлено вчера в 20:43
Политика

В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России

Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено 06 июня в 00:06
Происшествия

Школьница забеременела от 47-летнего мигранта в Подмосковье

Обновлено вчера в 05:10
Технологии

«Роснефть» договорилась о сотрудничестве с Samsung Electronics

Три крупные компании договорились о совместном решении проблемы цифровизации.
Обновлено вчера в 13:54
Как работают Яндекс.Новости?
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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