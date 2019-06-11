Происшествия

Полиция нашла новых подозреваемых в загрязнении нефти в «Дружбе»Территория.Самара 05:56

Напомним, ранее в хищении и порче нефти подозревали еще шестерых человек: генерального директора ООО «Нефтеперевалка» Светлану Балабай и ее заместителя Рустама Хуснутдинова, заместителя директора ООО «Магистраль» Сергея Баландина и гендиректора ООО «Петронефть актив» Владимира Жоголева.
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Подозреваемых в «Дружбе» распустили по домам

Коммерсантъ11:02

Четырех новых фигурантов дела о загрязнении «Дружбы» отправили под домашний арест

Интерфакс01:59

В загрязнении нефти для Белоруссии обвинили еще четырех самарцев

63.ru06:10

Суд в Самаре отправил под домашний арест еще четверых фигурантов дела о загрязнении «Дружбы»

КП - Самара04:26

В деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились четыре новых фигуранта

РИА Новости02:27

Обвиняемый в сливе грязной нефти рассказал о контракте на ее проверку

РБК11:27

В деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились ещё четыре фигуранта

RT на русском01:55
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Происшествия

Уголовное преследование Голунова прекращено

МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес

Представитель Алибасова допустил версию отравления продюсера

По словам сына продюсера, упаковка средства «Крот» нарушает сразу два ГОСТа.
Обновлено в 12:08
Происшествия

С сайта МВД удалили новости о деле Голунова

С сайта управления ГУ МВД по Москве удалили новость от 7 июня о задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 12:45
Политика

Путин присвоил генеральские звания 20 сотрудникам МВД

Обновлено в 11:26
Происшествия

В Турции в результате ДТП погибла семья из России

Обновлено в 11:03
Спорт

Родченков передал IBU новые сведения по делу о коррупции в организации

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков передал Международному союзу биатлонистов (IBU) новую информацию о коррупции в организации, передает ТАСС, ссылаясь на промежуточный отчет независимой комиссии IBU.
Обновлено в 10:54
Политика

Адвокат Голунова назвал освобождение журналиста «Медузы» победой закона

В деле Голунова в конечном итоге победили закон и справедливость.
Обновлено в 12:35
Авто

Aston Martin представил юбилейный DB4 GT Zagato Continuation

Напомним, что Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation 2019 года является репликой одной из легендарных моделей бренда.
Обновлено в 06:38
Автоспорт

Хэмилтона хотели дисквалифицировать после финиша Гран-при Канады

Британского пилота команды "Мерседес" Льюиса Хэмилтона могли дисквалифицировать после гонки седьмого этапа сезона Формулы-1 в Монреале, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:33
Финансы

ЦБ введет новые меры для недопущения пузыря при выдаче потребкредитов

ЦБ давно обеспокоен ростом необеспеченного кредитования и уже неоднократно повышал коэффициенты риска по необеспеченным кредитам, чтобы предотвратить формирование пузыря на рынке потребительского кредитования.
Обновлено в 11:56
Происшествия

Бывший глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора

23 мая ФСБ задержала в Волгоградской области организатора покушения на губернатора.
Обновлено вчера в 11:44
Экономика

Сбербанк запустил сервис перечисления сборов для неимущих мусульман

Сбербанк запустил платформу PayZakat, которая позволит перечислять и распределять обязательные (закят) и добровольные сборы (садага) в пользу неимущих и нуждающихся мусульман.
Обновлено в 07:00
Футбол

Казахстан разгромил Сан-Марино в отборе Евро-2020

Сборная Казахстана разгромила команду Сан-Марино в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 - 4:0. В составе победителей отличились Исламбек Куат, Максим Федин, Гафуржан Суюмбаев и Бауыржан Исламхан.
Обновлено в 11:54
Здоровье

В ДГКБ им. Филатова открыли корпус хирургии после капремонта

После капитального ремонта в Детской городской клинической больнице имени Филатова открылся корпус хирургии и реанимации, передает "ТВ Центр".
Обновлено в 08:08
Происшествия

В Польше нашли тоннель, возможно, ведущий в Янтарную комнату

Сотрудники музея Второй мировой войны в Мамерках на северо-западе Польши обнаружили вход в тоннель, в котором может быть спрятана Янтарная комната.
Обновлено в 04:25
Общество

Петербургские выпускники поразили результатами ЕГЭ

Обновлено в 05:25
Общество

В Екатеринбурге учительница заставила первоклашек писать грубое слово

Учителю екатеринбургского лицея объявили выговор за то, что она заставила первоклассников писать на доске грубое слово.
Обновлено в 08:47
Происшествия

Кудрин призвал к реформе статьи УК за хранение наркотиков

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин призвал реформировать статью 228 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотиков.
Обновлено в 11:55
Музыка

Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»

Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
Обновлено вчера в 11:35
Политика

Дагестан и Чечня поспорили из-за дорожных указателей

Дагестан и Чечня поспорили из-за дорожных указателей Пограничный вопрос стал причиной осложнения в отношениях между Дагестаном и Чечней.
Обновлено в 12:18
Происшествия

Матвиенко назвала дело Голунова «головотяпством» или провокацией

Обновлено в 08:27
Гаджеты

Компания Xiaomi выпустила смарт-часы Amazfit Verge 2

Обновлено в 10:37
Политика

Начальник антинаркотического отдела УВД ЗАО заявил, что не знает об отстранении

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня в центре Москвы.
Обновлено в 12:21
Космос

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено в 04:21
Политика

Зеленский отменил указы Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено в 06:05
Гаджеты

В России началось производство умных стиральных машин Samsung

Как сообщили в компании Samsung, производителям удалось представить серию умных стиральных машин, которые совместимы также с системой умного дома.
Обновлено в 07:46
Экономика

Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Гаджеты

Представлен 16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3950X

Компания AMD в лице генерального директора Лизы Су представила первый в мире 16-ядерный игровой процессор Ryzen 9 3950X, который появится в продаже в сентябре по цене в 750 долларов.
Обновлено вчера в 21:06
Здоровье

Сидячая работа может вызвать боль в спине

В результате затрудняется движение таза, возникает зажим в нижней части позвоночника, и в дальнейшем появляются боли в спине.
Обновлено в 12:50
Политика

Зеленский представил кандидата на пост главы МИД Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить министром иностранных дел Вадима Пристайко.
Обновлено в 08:39
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