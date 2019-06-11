Происшествия
Полиция нашла новых подозреваемых в загрязнении нефти в «Дружбе»Территория.Самара 05:56
Напомним, ранее в хищении и порче нефти подозревали еще шестерых человек: генерального директора ООО «Нефтеперевалка» Светлану Балабай и ее заместителя Рустама Хуснутдинова, заместителя директора ООО «Магистраль» Сергея Баландина и гендиректора ООО «Петронефть актив» Владимира Жоголева.
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